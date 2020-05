Przywódca Chin zapowiada "podnoszenie gotowości armii do konfliktu zbrojnego"

Przywódca Chin Xi Jinping powiedział we wtorek, że chińska armia powinna podnosić gotowość do konfliktu militarnego i wykonywania zadań zbrojnych. Cytowany przez państwową agencję Xinhua tłumaczył, że ma to związek z pandemią COVID-19, która wywiera głęboki wpływ na światowy porządek oraz bezpieczeństwo narodowe i rozwój Chin.