Co ukryto w nowym planie Chin

Plan pięcioletni słusznie kojarzy się ze Związkiem Radzieckim. Bo mimo całej swojej transformacji Chiny wciąż kopiują pomysł Sowietów i próbują sterować gospodarką za pomocą publikowanych co pięć lat "wielkich" dokumentów. Plany te są jednym z najcenniejszych drogowskazów, dokąd chińskie władze prowadzą swój kraj.
Co mówi ogłoszony w czwartek plan Chin na kolejne pięć lat? Że Chiny odchodzą od gospodarki opartej na taniej sile roboczej i przechodzą w kierunku samowystarczalności i zaawansowanych technologii. Ale to piękne hasła, które Pekin chce, by usłyszał świat.
Znacznie więcej można wyczytać pomiędzy wierszami - zwłaszcza to, co Chińczycy bardzo starają się ukryć. A to złe informacje, również dla Polski.