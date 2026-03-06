Logo strona główna
Co ukryto w nowym planie Chin

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Coroczne Dwie Sesje w Chinach
Coroczne Dwie Sesje w Chinach
Źródło: PAP/EPA - Jessica Lee
Chiny ogłosiły właśnie swój plan gospodarczy na kolejnych pięć lat. Brzmi imponująco - ale prawdziwy kierunek, w którym zmierza Pekin, dobrze ukryto za pięknymi hasłami. A jeśli spojrzeć głębiej, to wcale już tak pięknie nie jest. Artykuł dostępny w subskrypcji

Plan pięcioletni słusznie kojarzy się ze Związkiem Radzieckim. Bo mimo całej swojej transformacji Chiny wciąż kopiują pomysł Sowietów i próbują sterować gospodarką za pomocą publikowanych co pięć lat "wielkich" dokumentów. Plany te są jednym z najcenniejszych drogowskazów, dokąd chińskie władze prowadzą swój kraj.

Co mówi ogłoszony w czwartek plan Chin na kolejne pięć lat? Że Chiny odchodzą od gospodarki opartej na taniej sile roboczej i przechodzą w kierunku samowystarczalności i zaawansowanych technologii. Ale to piękne hasła, które Pekin chce, by usłyszał świat.

Znacznie więcej można wyczytać pomiędzy wierszami - zwłaszcza to, co Chińczycy bardzo starają się ukryć. A to złe informacje, również dla Polski.

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji
