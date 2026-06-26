Mały samolot uderzył w wieżowiec w Pekinie
Do zdarzenia doszło w centralnej dzielnicy biznesowej stolicy Chin. Mały samolot uderzył w 108-piętrowy wieżowiec znany jako CITIC Tower lub China Zun.
"New York Times" opisuje, że na filmach i zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych i zweryfikowanych przez dziennik widać wybite okna w wieżowcu i odłamki, w tym coś, co wyglądało na ogon małego samolotu, spadające z wysokości kilkudziesięciu pięter na ulicę.
Reuters podaje, że policja zamknęła drogi wokół wieżowca i uniemożliwiła przechodniom filmowanie zdarzenia.
Relacja świadka
Jeden ze świadków relacjonował w rozmowie z Reutersem, że ruszył w kierunku budynku po tym, jak usłyszał huk. - To było bardzo głośne, głośniejsze niż fajerwerki - mówił.
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Źródło: Reuters, "New York Times"