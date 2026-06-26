Świat Mały samolot uderzył w wieżowiec w Pekinie Oprac. Justyna Sochacka |

Uszkodzenia w wieżowcu w Pekinie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do zdarzenia doszło w centralnej dzielnicy biznesowej stolicy Chin. Mały samolot uderzył w 108-piętrowy wieżowiec znany jako CITIC Tower lub China Zun.

"New York Times" opisuje, że na filmach i zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych i zweryfikowanych przez dziennik widać wybite okna w wieżowcu i odłamki, w tym coś, co wyglądało na ogon małego samolotu, spadające z wysokości kilkudziesięciu pięter na ulicę.

Reuters podaje, że policja zamknęła drogi wokół wieżowca i uniemożliwiła przechodniom filmowanie zdarzenia.

Relacja świadka

Jeden ze świadków relacjonował w rozmowie z Reutersem, że ruszył w kierunku budynku po tym, jak usłyszał huk. - To było bardzo głośne, głośniejsze niż fajerwerki - mówił.

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