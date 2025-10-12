Xi napisał do Kim Dzong Una. Chce "wspólnie stać na straży pokoju"

Kim Dzong Un na spotkaniu z przedstawicielami Chin (9 października 2025 roku) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W ostatnim czasie doszło do ocieplenia stosunków między Pekinem a Pjongjangiem.

Kim Dzong Un był niedawno - obok Władimira Putina - jednym z najważniejszych gości podczas wielkiej defilady wojskowej w Pekinie.

Chiński przywódca Xi Jinping skierował do lidera Korei Północnej list w odpowiedzi na gratulacje, które Kim Dzong Un wysłał z okazji chińskiego święta narodowego obchodzonego 1 października - przekazała w niedzielę północnokoreańska agencja KCNA, publikując treść korespondencji.

Xi ocenił, że oba kraje to "towarzysze dzielący los i pomagający sobie nawzajem, których tradycyjna przyjaźń z czasem staje się tylko mocniejsza".

Zapowiedział gotowość do "wzmacniania strategicznej koordynacji w sprawach międzynarodowych i regionalnych" w celu "wspólnego stania na straży pokoju w regionie oraz międzynarodowej równości i sprawiedliwości".

Ki Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku Źródło: KCNA

Spotkania na wysokim szczeblu

KCNA poinformowała również o spotkaniu premiera Korei Północnej Pak Thae Songa z premierem Chin Li Qiangiem, który przebywał w Pjongjangu z wizytą.

Pak zapewnił o "zdecydowanym poparciu" dla polityki Pekinu w kwestiach kluczowych interesów, "w tym w sprawie Tajwanu". Podkreślił wolę "wspólnego sprzeciwu wobec hegemonizmu oraz obrony sprawiedliwego porządku międzynarodowego".

Li wyraził gotowość do wzajemnego wsparcia na płaszczyznach wielostronnych. Chińska delegacja, która przybyła na obchody 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei, opuściła Pjongjang w piątek.

Zacieśniają więzi

W ostatnim czasie doszło do ocieplenia stosunków między Pekinem a Pjongjangiem.

Kim był obok rosyjskiego przywódcy Władimira Putina najważniejszym gościem podczas defilady wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie. Podczas spotkania przy tej okazji Xi i Kim zobowiązali się do zacieśnienia współpracy i wymiany dwustronnej. W ubiegłym tygodniu Kim otrzymał od Xi list gratulacyjny z okazji 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei.

Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że wymiana gospodarcza między tymi krajami, która od lat pozostawała w stagnacji, może nabrać tempa, ponieważ oba kraje dążą do normalizacji stosunków i wznowienia kontaktów na wysokim szczeblu. Przejawem tego może być m.in. otwarcie we wrześniu po pięciu latach lądowego przejścia granicznego dla usług pocztowych między tymi nimi.

