Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Xi napisał do Kim Dzong Una. Chce "wspólnie stać na straży pokoju"

Ki Dzong Un oraz Xi Jinping
Kim Dzong Un na spotkaniu z przedstawicielami Chin (9 października 2025 roku)
Źródło: Reuters
Xi Jinping wyraził w liście do Kim Dzong Una chęć wzmocnienia strategicznej współpracy "w sprawach międzynarodowych i regionalnych". Lider Chin przekonywał, że celem zbliżenia się z Koreą Północną miałoby być "wspólne stanie na straży pokoju w regionie oraz międzynarodowej równości i sprawiedliwości".
Kluczowe fakty:

Chiński przywódca Xi Jinping skierował do lidera Korei Północnej list w odpowiedzi na gratulacje, które Kim Dzong Un wysłał z okazji chińskiego święta narodowego obchodzonego 1 października - przekazała w niedzielę północnokoreańska agencja KCNA, publikując treść korespondencji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wyraźne ostrzeżenie" z Korei Północnej

"Wyraźne ostrzeżenie" z Korei Północnej

Najnowsze
Tak Chiny pomagają Rosji. Ustalenia wywiadu

Tak Chiny pomagają Rosji. Ustalenia wywiadu

Xi ocenił, że oba kraje to "towarzysze dzielący los i pomagający sobie nawzajem, których tradycyjna przyjaźń z czasem staje się tylko mocniejsza".

Zapowiedział gotowość do "wzmacniania strategicznej koordynacji w sprawach międzynarodowych i regionalnych" w celu "wspólnego stania na straży pokoju w regionie oraz międzynarodowej równości i sprawiedliwości".

Ki Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku
Ki Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku
Źródło: KCNA

Spotkania na wysokim szczeblu

KCNA poinformowała również o spotkaniu premiera Korei Północnej Pak Thae Songa z premierem Chin Li Qiangiem, który przebywał w Pjongjangu z wizytą.

Pak zapewnił o "zdecydowanym poparciu" dla polityki Pekinu w kwestiach kluczowych interesów, "w tym w sprawie Tajwanu". Podkreślił wolę "wspólnego sprzeciwu wobec hegemonizmu oraz obrony sprawiedliwego porządku międzynarodowego".

Li wyraził gotowość do wzajemnego wsparcia na płaszczyznach wielostronnych. Chińska delegacja, która przybyła na obchody 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei, opuściła Pjongjang w piątek.

Zacieśniają więzi

W ostatnim czasie doszło do ocieplenia stosunków między Pekinem a Pjongjangiem.

Kim był obok rosyjskiego przywódcy Władimira Putina najważniejszym gościem podczas defilady wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie. Podczas spotkania przy tej okazji Xi i Kim zobowiązali się do zacieśnienia współpracy i wymiany dwustronnej. W ubiegłym tygodniu Kim otrzymał od Xi list gratulacyjny z okazji 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei.

Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że wymiana gospodarcza między tymi krajami, która od lat pozostawała w stagnacji, może nabrać tempa, ponieważ oba kraje dążą do normalizacji stosunków i wznowienia kontaktów na wysokim szczeblu. Przejawem tego może być m.in. otwarcie we wrześniu po pięciu latach lądowego przejścia granicznego dla usług pocztowych między tymi nimi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/kg

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: KCNA

Udostępnij:
TAGI:
ChinyKorea PółnocnaKim Dzong UnXi JinpingAzja
Czytaj także:
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku, są ostrzeżenia
METEO
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
Zaczną zwalniać zakładników "lada moment"
Świat
Ukrył się w szafie przed policją
Schował się przed policją w szafie, poodkręcał uchwyty do drzwi
Lublin
Awaria samolotu na lotnisku Kraków-Balice
Dym w kabinie samolotu. "Zgasło światło, zapanował lekki popłoch"
Kraków
imageTitle
Dwa sety wystarczyły. Gauff lepsza w amerykańskim finale Wuhan Open
EUROSPORT
Marsz w obronie Palestyny
Marsz poparcia dla Palestyny, zablokowane Aleje Jerozolimskie w kierunku Ochoty
WARSZAWA
imageTitle
Legenda podała się do dymisji po bolesnej porażce
EUROSPORT
JSW chce zwiększyć wydobycie i zyski
Państwowa spółka szykuje się do restrukturyzacji
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
METEO
fasd ciaza alkohol kobieta shutterstock_1418003342
"Nie wiemy, jaka dawka może zaszkodzić". "Porażająca" skala problemu
Polska
50 tys. zł kary za odmowę szczepienia? Wyjaśniamy jak jest faktycznie
50 tysięcy złotych grzywny za brak szczepień? Z czego im wyszła taka kwota
Gabriela Sieczkowska
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
WARSZAWA
Wiec PiS w Warszawie
"To był pokutno-dziękczynny" marsz PiS
Polska
imageTitle
Bezprecedensowy finał dla 204. tenisisty świata. Historyczny sukces
EUROSPORT
imageTitle
Bez niespodzianki w walijskim półfinale Xi'an Grand Prix
EUROSPORT
wieden austria shutterstock_2640958385
Oto najbardziej przyjazne miasto w Europie
BIZNES
Wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Śmiertelny wypadek na rajdzie, zginął jeden z kierowców
Opole
imageTitle
"Ronaldo uwielbiał imprezować, ważył 94 kg i nie chciał schudnąć"
EUROSPORT
Miasto Gaza w ruinie
To było "najpiękniejsze miejsce", zostały ruiny. W Gazie "życie nie jest już życiem"
Świat
Wezwana została policja (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał wpłacić pieniądze na konto oszustów. Zareagowała osoba w kolejce do bankomatu 
Olsztyn
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
METEO
Dym nad miejscem eksplozji w fabryce amunicji firmy Accurate Energetic Systems
Myśleli, że spadł samolot lub przeszło tornado, bali się o dzieci i domy. "To było straszne"
Świat
imageTitle
14-latka w zawodach elity. Najmłodsza w historii
EUROSPORT
Pakistański żołnierz
Wymiana ognia, nie żyje kilkudziesięciu żołnierzy. Pakistan zamknął granicę
Świat
medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce
BIZNES
sklep owoce zakupy koszyk supermarket melony winogrona shutterstock_1275256162
Dietetyczka ostrzega. "Jeżeli czegoś pojawia się za dużo, przestaje być dobre"
Polska
shutterstock_2578967051
Dotyczą 10 milionów osób w Polsce. "U mnie proces diagnozy trwał 12 lat"
Anna Bielecka
Zaatakowały mężczyznę siedzącego na ławce
Siedział na ławce. Zaatakowały go dwie 13-latki
Lublin
imageTitle
Urban może dokonać tego jako pierwszy
EUROSPORT
Korek przy Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica