Chiny i Japonia "zapowiedziały rozpoczęcie rozmów". Chodzi o kwestie sporne 

Iwaya wezwał do szybkiego zniesienia zakazu importu japońskich owoców morza, który Chiny nałożyły po tym, jak japońskie przedsiębiorstwo energetyczne zaczęło zrzucać oczyszczoną, ale wciąż radioaktywną wodę do Pacyfiku, z zamkniętej po trzęsieniu ziemi w 2011 roku elektrowni jądrowej w Fukushimie.

Obawy Japonii

Japonia zgodziła się na zniesienie wiz dla chińskich wycieczek grupowych na pobyt do 30 dni - to wydłużenie z obowiązujących obecnie 15 dni. Zamianie ma też ulec ważność wiz turystycznych wielokrotnego wjazdu z pięciu do 10 lat. Jest to następstwo niedawnej decyzji Chin o zniesieniu wiz dla Japończyków.