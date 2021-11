Więziona chińska dziennikarka, która opisywała epidemię w Wuhanie, jest na skraju śmierci

Dziennikarka obywatelska Zhang Zhan, która opisywała epidemię COVID-19 w Wuhanie, od maja 2020 roku jest więziona, a w grudniu została skazana na cztery lata więzienia. Po trafieniu do zakładu karnego, podjęła strajk głodowy. Jest na skraju śmierci - alarmuje jej rodzina i Amnesty International.

Pod koniec lipca 2021 roku dziennikarka została przyjęta do szpitala z powodu skrajnego niedożywienia, wróciła jednak do więzienia, w którym kontynuowała częściową głodówkę mimo poważnego zagrożenia dla własnego zdrowia - relacjonuje AI. Dodaje, że od tego czasu stan zdrowia Zhang gwałtownie się pogarszał. Od procesu w grudniu 2020 r. kobieta nie może się widywać z prawnikami lub rodziną, co jakiś czas może jedynie prowadzić rozmowy z bliskimi przez telefon lub wideoczat, ale takie połączenia są kontrolowane.