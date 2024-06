Jak informują chińskie i amerykańskie władze, w poniedziałek czworo Amerykanów, nauczycieli z Cornell College w stanie Iowa, zostało ugodzonych nożem w parku Beishan w mieście Jilin w północno-wschodnich Chinach . Według lokalnej policji do zdarzenia doszło przed południem, a sprawcą jest 55-letni Chińczyk o nazwisku Cui, który został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

"Podczas spaceru w parku Beishan Cui zderzył się z obcokrajowcem, a następnie dźgnął nożem jego oraz trzech innych obcokrajowców, jak również chińskiego turystę, który próbował go powstrzymać" - głosi oświadczenie policji z Jilin opublikowane w mediach społecznościowych. Policja zapewniła, że obrażenia ofiar nie zagrażają ich życiu.

MSZ: odosobniony incydent

We wtorek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że atak 55-latka był zwykłą napaścią, ale śledztwo w sprawie wciąż trwa. - Wszyscy ranni zostali natychmiast zabrani do szpitala i otrzymali odpowiednią opiekę, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział rzecznik MSZ Lin Jian. Zaznaczył, że policja wstępnie ustaliła, że był to "odosobniony incydent". Amerykański Departament Stanu przekazał, że jest świadom tego zdarzenia i monitoruje sytuację.