"Udało się porozmawiać z załogą". "Znamienne" działanie chińskich władz

Po miesiącu oczekiwania chiński statek Yi Peng wypłynął z duńskiej cieśniny Kattegat. Załoga tego statku jest podejrzana o przerwanie kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku w połowie listopada. Trwa śledztwo w sprawie możliwego sabotażu. "Udało się porozmawiać z załogą i sprawdzić kwestie techniczne" - przekazał szef szwedzkiej Komisji do spraw Wypadków.

W połowie listopada doszło do przerwania dwóch kabli telekomunikacyjnych na Morzu Bałtyckim , łączących Litwę ze Szwecją oraz Finlandię z Niemcami . Śledztwo w sprawie możliwego sabotażu prowadzi m.in. szwedzka prokuratura. O uszkodzenie kabli podejrzana jest załoga chińskiego statku Yi Peng 3.

Statek, który od miesiąca oczekiwał na wodach międzynarodowych w duńskiej cieśninie Kattegat, w sobotę wyruszył w dalszą drogę do portu docelowego w Egipcie . Informację o odpłynięciu statku, pilnowanego do tej pory przez duńską marynarkę wojenną, potwierdziły telewizji DR siły zbrojne tego kraju.

Media publikowały zdjęcia statku, na których jedna z wciągniętych kotwic jest uszkodzona. Mogło to być powodem zaczepienia o kable. Premier Szwecji Ulf Kristersson pod koniec listopada poinformował, że rząd wystąpił z oficjalną prośbą do władz Chin o współpracę w tej sprawie, a ponadto domagał się m.in. wpłynięcia statku na szwedzkie wody terytorialne, do czego jednak nie doszło.