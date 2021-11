Chilijczycy wybierają prezydenta. Zapowiada się druga tura

Twarz chilijskiej prawicy

55-letni Jose Antonio Kast to z wykształcenia prawnik, katolik i ojciec dziewięciorga dzieci. Ma rozbrajająco łagodny sposób mówienia, nawet wówczas, gdy obiecuje twarde podejście do przestępczości i usprawnienie państwa - pisze o Kaście agencja Reutera.

- Będziemy pracować nad przywróceniem pokoju, porządku, postępu i naszej wolności - oświadczył w niedzielę na spotkaniu z wyborcami. - Wciąż mamy przed sobą kawałek drogi do pokonania. Będziemy iść naprzód ze wszystkimi, ponieważ to zwycięstwo całego Chile - oznajmił.

Od społecznie zaangażowanego studenta, do polityka z prezydenckimi ambicjami

- By wygrać drugą turę musimy być pokorni i otwarci - powiedział Boric do swoich swolenników podczas niedzielnego wieczoru wyborczego. - Nadzieja jest silniejsza niż strach - stwierdził przyznając, że musi przyciągnąć do siebie nowych wyborców. - Musimy zyskać większe poparcie, wyjść do ludzi spoza naszych (politycznych - red.) granic - oświadczył Boric.