Wyrywkowe testy na obecność narkotyków w chilijskim parlamencie

Agencja Reutera zaznaczyła, że nowe przepisy o przeciwdziałaniu narkotykom zostały wprowadzone do chilijskiego parlamentu, by zwiększyć jego transparentność. Co sześć miesięcy u członków Izby Deputowanych, wybranych w drodze losowania, przeprowadzana będzie analiza włosów, by ustalić, czy zażywali oni narkotyki.