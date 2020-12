Mimo zagrożenia gromadzili się tłumnie, by oglądać całkowite zaćmienie Słońca

Mimo wezwań ze strony chilijskich władz do pozostania w domach dziesiątki tysięcy turystów przybyły do regionu Araukanii na południu Chile, by obserwować całkowite zaćmienie Słońca. Od rana w poniedziałek padał deszcz, ale na krótko przed zaćmieniem chmury ustąpiły i na chwilę ukazało się słońce, po czym zapadła ciemność.