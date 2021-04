Były prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej uniewinniony. Może wrócić do kraju

Sędziowie Izby Apelacyjnej Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze uznali, że skarga prokuratorów na uniewinniający wyrok z 2019 roku jest bezzasadna. Sąd zmienił charakter zwolnienia z aresztu byłego prezydenta Laurenta Gbagbo z warunkowego na bezwarunkowy, co otwiera możliwość powrotu polityka do kraju.

Obaj mężczyźni byli oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną domową, jaka wybuchła w Wybrzeżu Kości Słoniowej w grudniu 2010 r., gdy Gbagbo odmówił uznania przegranych przez niego wyborów prezydenckich. W efekcie kilkumiesięczny konflikt między siłami lojalnymi Gbagbo oraz zwolennikami nowego prezydenta Alassane Ouattary i wspierającymi go francuskimi siłami pochłonął życie 3 tysięcy ofiar, w tym wielu cywili. Według ONZ obie strony konfliktu dopuszczały się zbrodni wojennych, w tym masakr ludności cywilnej.

Ouattara rządzi krajem wbrew konstytucyjnym limitom

Ostatecznie Gbagbo został aresztowany po zdobyciu pałacu prezydenckiego przez siły Ouattary i francuskich żołnierzy, a później ekstradowany do Hagi. W 2019 r. sędziowie Trybunału uznali, że materiał dowodowy był niewystarczający do skazania go za zarzucane mu zbrodnie. Od tej pory polityk przebywa w Belgii.