Świat

Nowe kontrowersje wokół księcia Andrzeja. W tle znikające miliony

Książę Andrzej, Sarah Ferguson
Dziennikarka BBC: wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że książę Andrzej już nie będzie księciem
Źródło: TVN24, Reuters
Książę Andrzej Mountbatten Windsor zorganizował prywatną wycieczkę po Pałacu Buckingham dla biznesmenów z firmy zajmującej się kryptowalutami. Firma ta zgodziła się wypłacić 1,4 miliona funtów jego byłej żonie, Sarze Ferguson - poinformowali dziennikarze BBC. Promowana przez nią spółka zbankrutowała, przynosząc inwestorom milionowe straty.

To kolejne kontrowersje związane z młodszym bratem króla Karola III.

Pod koniec października Pałac Buckingham poinformował, że król Karol III wszczął procedurę pozbawienia młodszego brata Andrzeja pozostałych mu tytułów, odznaczeń, a także liczącej 30 pokoi rezydencji, położonej w pobliżu Zamku Windsor. Powodem były powiązania Andrzeja ze skazanym przestępcą seksualnym, amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem.

Brat monarchy wcześniej sam informował, że zrzeka się tytułów. Brytyjskie media już zaczynają pisać o nim bez użycia słowa "książę". Będzie znany jako Andrew Mountbatten Windsor i zamieszka w "prywatnym lokum" - przekazał Pałac Buckingham. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zostanie przeniesiony do posiadłości Sandringham. Jak podała BBC, możliwe, że król będzie finansować mu to z prywatnych pieniędzy.

Ale skoro już mowa o finansach, BBC prześwietliła ten wątek. W tle są wielkie pieniądze.

"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"
"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"

Portal stacji BBC opublikował materiał, który opowiada o powiązaniach Andrzeja i jego byłej małżonki, Sary Ferguson, z firmą zajmującą się kryptowalutami.

Andrzej i Sarah Ferguson
Andrzej i Sarah Ferguson
Źródło: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Prywatna wycieczka do pałacu

BBC podała, że biznesmeni Jay Bloom i Michael Evers zostali zaproszeni przez Andrzeja do Pałacu Buckingham w czerwcu 2019 roku. Zostali odebrani z pięciogwiazdkowego hotelu w dzielnicy Knightsbridge w Londynie i przyjechali do pałacu jego prywatnym samochodem.

Ich firma, Pegasus Group Holdings, której współzałożycielem był Bloom, zatrudniła Sarę Ferguson jako "ambasadorkę" do projektu dotyczącego wytwarzania bitcoinów. Zbankrutowała w ciągu niecałego roku, przynosząc inwestorom milionowe straty.

Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"
Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"

Bloom, przedsiębiorca, który próbował założyć w Las Vegas muzeum poświęcone mafii i Evers, były aktor, zostali powitani i odprowadzeni do pałacu - podała BBC. Co ciekawe, nie wiadomo, czy goście spotkali się z królową Elżbietą II. Ich zdania w tej sprawie są różne - Evers twierdził, że tak, ale Bloom to zaprzeczył - poinformowała BBC.

Dziennikarze ustalili, że mężczyźni zjedli kolację w towarzystwie ówczesnego księcia, jego byłej małżonki i ich córki, Beatrycze.

Narastają kontrowersje wokół Andrzeja Mountbatten Windsora
Narastają kontrowersje wokół Andrzeja Mountbatten Windsora
Źródło: PAP/EPA/ANDY RAIN

Znikające miliony i pytania o finanse Andrzeja

W tym okresie Sara Ferguson, będąc księżną Yorku, współpracowała z Pegasus Group Holdings. Promowała plany wykorzystania tysięcy generatorów słonecznych do wytworzenia bitcoinów w odległym miejscu na pustyni w Arizonie. Jednak ostatecznie projekt się nie powiódł. Zakupiono jedynie 615 z planowanych 16 tysięcy generatorów, a wytworzono zaledwie 33 tysiące 779 dolarów (około 25 tysięcy funtów) w kryptowalutach.

Dlaczego teraz? Oto możliwe powody decyzji księcia Andrzeja
Dlaczego teraz? Oto możliwe powody decyzji księcia Andrzeja

W kwietniu 2021 roku kilku inwestorów wniosło pozew przeciwko firmie, twierdząc, że ich miliony zniknęły bez śladu - przypomniał brytyjski nadawca. Trybunał arbitrażowy w USA przyznał inwestorom 4,1 mln dolarów, ale Bloom stara się o pozwolenie na odwołanie.

Portal BBC zwraca uwagę, że narastają pytania o to, jak upadły książę i jego była małżonka finansowali swój styl życia. Doniesienia potwierdzają też długoletnie obawy dotyczące ich powiązań biznesowych i tego, że ówczesny książę mógł wykorzystywać swoje królewskie tytuły i kontakty do celów prywatnych.

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Max Mumby/Indigo/Getty Images

