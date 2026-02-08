Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jego nazwisko było w aktach Epsteina, rezygnuje. "Jedyna możliwa decyzja"

Jack Lang, Jeffrey Epstein
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
Źródło: Reuters
Nazwisko byłego francuskiego ministra kultury Jacka Langa pojawia się w aktach Epsteina 600 razy - wylicza agencja Reuters. Teraz prokuratura zbada jego powiązania z amerykańskim przestępcą seksualnym. Śledztwem objęto także córkę polityka.

Francuska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie byłego ministra kultury Jacka Langa i jego powiązań z finansistą, przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Jedna z czołowych postaci socjalistycznego rządu Francji w latach 80. i 2000., jest objęta dochodzeniem w związku z podejrzeniem "prania pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych" - przekazało BBC.

Francuskie media, w tym Le Monde, Le Figaro i Mediapart, poinformowały, że wstępne śledztwo zostało wszczęte po tym, jak amerykańskie dokumenty ujawniły wieloletnią korespondencję i powiązania finansowe między Langiem a Epsteinem.

Jack Lang, Jeffrey Epstein
Jack Lang, Jeffrey Epstein
Źródło: Reuters

Lang zrezygnował z kierowania muzeum w Paryżu

86-letni były minister pełnił funkcję szefa Instytutu Świata Arabskiego podlegającego ministerstwu spraw zagranicznych. W sobotę, w związku ze wszczęciem dochodzenia, zrezygnował ze stanowiska.

Lang przekazał w oświadczeniu, że przyjmuje śledztwo "ze spokojem, a nawet ulgą". Twierdził też, że zarzuty wobec niego "są bezpodstawne". Nazwisko byłego ministra pojawia się 600 razy w ujawnionych przez amerykański rząd aktach sprawy Epsteina - podkreśla agencja Reuters.

Śledczy objęli dochodzeniem także córkę francuskiego polityka, 64-letnią Caroline Lang. Ta również zrezygnowała w sobotę ze swojego stanowiska - szefowej francuskiego Związku Niezależnych Producentów.

Reakcje na decyzję byłego ministra. "Jedyna możliwa"

W niedzielę rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon oceniła w radiu Franceinfo, że decyzja Langa o odejściu z Instytutu Świata Arabskiego była "jedyną możliwą decyzją". - Jedyną, jakiej można było sobie życzyć - zaznaczyła.

Powiedziała również, że to wymiar sprawiedliwości powinien wypowiedzieć się na temat odpowiedzialności, ale jej zdaniem nasuwała się "kwestia moralna". Na temat zaproponowanej przez Langa rezygnacji ze stanowiska wypowiedział się także Olivier Faure, szef Partii Socjalistycznej (PS), do której należy były minister. Faure uznał, że potrzeba wzorowej postawy wymagała, by Lang odszedł z Instytutu Świata Arabskiego. Adwokat Langa Laurent Merlet powiedział z kolei w radiu RTL, że jego klient podjął "najrozsądniejszą" decyzję, ale zapewnił, że rząd nie wywierał na niego presji w tej sprawie.

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

Marcin Złotkowski

Powiązania byłego ministra z Epsteinem

We wtorek Lang powiedział w telewizji BFMTV, że nic nie wiedział o przestępstwach Epsteina, kiedy spotkał go "jakieś 15 lat temu". Francuski polityk, który pełnił funkcję ministra kultury w latach 1981-1993, a później ministra edukacji, twierdzi, że Epsteina przedstawił mu amerykański aktor i reżyser Woody Allen. Stwierdził, że Epstein był "pasjonatem sztuki, kultury i kina".

W osobnym wywiadzie we wtorek powiedział radiu RTL, że Epstein był "hojny" i "uprzejmy", dodając: - Kiedy spotykam się z ludźmi, nie proszę o pokazanie ich kartoteki kryminalnej. Ujawnione dokumenty sugerują, że Lang wielokrotnie zwracał się do Epsteina o fundusze lub przysługi, między innymi o udostępnienie mu i jego rodzinie samochodu i prywatnego samolotu Epsteina.

Z akt nie wynika, że ​​Lang ani jego córka byli zamieszani w przestępstwa seksualne Epsteina - zaznacza BBC.

Akta Epsteina

Najnowsze akta ze sprawy Epsteina liczą kilka milionów stron i zawierają nazwiska bogatych i wpływowych osób z całego świata. Znaleźli się tam między innymi były brytyjski dyplomata Peter Mandelson, brat brytyjskiego monarchy - były książę Andrzej, norweska księżniczka Mette-Marit, Bill Gates, Elon Musk czy były szef słowackiego MSZ Miroslav Lajczaka. Wcześniejsze publikacje ujawniły także relacje Epsteina z byłym prezydentem USA Billem Clintonem oraz obecnym amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
36 min
Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”

Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”

Rozmowy na szczycie
Bill Gates o kontaktach z Epsteinem: żałuję każdej minuty

Bill Gates o kontaktach z Epsteinem: żałuję każdej minuty

W 2008 roku Epstein został skazany na 18 miesięcy więzienia za wykorzystywanie seksualne. Kolejny proces w sprawie zarzutów o pośrednictwo w prostytucji nieletnich dziewcząt miał rozpocząć się w 2020 roku, a Epstein czekał na niego w więzieniu, gdzie w 2019 roku zmarł. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

OGLĄDAJ: Nowe dokumenty w sprawie Epsteina i kłopot Trumpa. Trudno wyobrazić sobie większy?
pc

Nowe dokumenty w sprawie Epsteina i kłopot Trumpa. Trudno wyobrazić sobie większy?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Sapeta, Kamila Grenczyn/ft

Źródło: BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
FrancjaJeffrey EpsteinUSA
Czytaj także:
Koreańska pielęgnacja
Koreańska fala nad Wisłą. Co czeka polskie kosmetyki?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
"Wczoraj brałam udział w igrzyskach olimpijskich". Kanadyjka tłumaczy się profesorowi
EUROSPORT
Edward Linde-Lubaszenko
Zmarł Edward Linde-Lubaszenko
Polska
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
METEO
imageTitle
Szpital informuje: Lindsey Vonn po operacji
EUROSPORT
imageTitle
Rekord olimpijski i złoto Norwega. Dramat Holendrów
EUROSPORT
Stoch
Polacy testują olimpijską skocznię
RELACJA
Zawalenie budynku w mieście Trypolis w Libanie
Zawalił się budynek mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa
Świat
imageTitle
Wielki wyczyn Fręch. Obroniła trzy piłki meczowe
EUROSPORT
Grupa Atesz
"Ten cios oślepił przeciwnika". Udany sabotaż w Rosji
Świat
imageTitle
Siostra o wypadku Vonn. "Ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy zobaczyć"
Najnowsze
Bad Bunny podczas koncertu w ramach swojej rezydencji w Puerto Rico Coliseum w San Juan we wrześniu 2025 roku
Donald Trump twierdzi, że "nie wie, kim on jest". A ty?
Martyna Nowosielska-Krassowska
Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy
WARSZAWA
Widok na drzewo od strony działki dewelopera (25.03.2025)
Dąb był pomnikiem przyrody dwa tygodnie. Potem przycięto mu konary. Sprawa w Sądzie Najwyższym
Tomasz Mikulicz
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
METEO
imageTitle
Sportowa empatia. Świątek zwróciła się do Vonn
EUROSPORT
imageTitle
Król-Walas powstrzymywała łzy. "Jeden głupi błąd"
EUROSPORT
Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień
"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze
WARSZAWA
Ilia Malinin
Historyczny moment. Zdecydował się na element zakazany przez 50 lat
EUROSPORT
Gołoledź
Wciąż jest ślisko, będzie bardzo mroźno. IMGW ostrzega
METEO
rosyjskie tankowce
Miliony baryłek bez kupca. Rosyjska ropa krąży po oceanie
BIZNES
Za wejście na wydmy w Holandii trzeba płacić?
Spacer po wydmach i lasach tylko z biletem? Co tu jest nie tak
Jakub Zulczyk
Viktor Orban
Orban: każdy, kto tak mówi, jest naszym wrogiem, więc Ukraina nim jest
Świat
imageTitle
Polska w czołowej dziesiątce biathlonowej sztafety
EUROSPORT
Wracają autobusy grzewcze (zdjęcie ilustracyjne)
Autobusy grzewcze wracają na trasy
WARSZAWA
imageTitle
Były zawodnik pogrążył Pogoń. Zła seria trwa w najlepsze
Najnowsze
imageTitle
Ma być największą gwiazdą igrzysk. Zdobył pierwsze złoto
EUROSPORT
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch gazu w Słubicach. Ewakuacja mieszkańców
Lubuskie
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
METEO
fotograf aparat
Wykładają mięso, by mieć dobre zdjęcia. "Etyka jest czymś osobistym"
Tomasz Mikulicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica