Świat

"Wicepremier" przekazywał Epsteinowi poufne dokumenty. "Ciekawa notatka"

Peter Mandelson pełnił funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w USA
Były ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Z akt sprawy Jeffreya Epsteina wynika, że były brytyjski minister, unijny komisarz i ambasador w USA Peter Mandelson przekazywał Epsteinowi poufne dokumenty na temat polityki rządu. Mandelson w poniedziałek ogłosił odejście z Partii Pracy, ale na tym prawdopodobnie nie koniec.

W jednym z dokumentów z 2009 roku Peter Mandelson - wówczas czołowa postać w rządzie premiera Gordona Browna, określany też przez Epsteina jako de facto wicepremier - przesłał Epsteinowi rządowe propozycje odpowiedzi na kryzys finansowy.

Chodziło o e-maila doradcy premiera Nicka Butlera. Korespondencja wysłana do szefa rządu zawierała propozycje inwestycji w sektorze prywatnym i poprawy sytuacji budżetowej. Mandelson przesłał e-maila Epsteinowi z dopiskiem: "Ciekawa notatka, która poszła do premiera".

Peter Mandelson pełnił m.in. funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w USA
Peter Mandelson pełnił m.in. funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w USA
Źródło: X/UKinUSA

W innych wiadomościach do miliardera Mandelson informował go o próbach zawiązania nowej koalicji rządowej po wyborach 2010 roku, a także zapowiadał - na godziny przed ogłoszeniem decyzji 9 maja 2010 roku - uchwalenie przez ministrów państw UE pakietu ratunkowego dla strefy euro o wartości 500 miliardów dolarów.

Mandelson odchodzi z Partii Pracy. Długa lista powiązań z Epsteinem

Mandelson, który został zwolniony z funkcji ambasadora w Waszyngtonie po wycieku części jego korespondencji z Epsteinem w ubiegłym roku, w poniedziałek ogłosił odejście z Partii Pracy. Według brytyjskich mediów premier Keir Starmer naciska na niego, by zrezygnował z miejsca w Izbie Lordów.

Obok przekazywania Epsteinowi poufnych informacji z nowo opublikowanych dokumentów wynikało, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tysięcy dolarów każda.

Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
Były książę na czworaka. Ujawnili nowe zdjęcia z akt Epsteina
Jeffrey Epstein
Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta
Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Zdjęcie w bieliźnie i przelewy od Epsteina. Były ambasador "nie pamięta"

W 2009 roku Mandelson (jako minister biznesu) próbował, na prośbę Epsteina, zmienić decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego. Ponadto w aktach znalazło się zdjęcie zrobione w paryskim apartamencie Epsteina, na którym finansista stoi w samej bieliźnie obok młodej kobiety.

72-letni Mandelson był dotąd jednym z najważniejszych polityków rządzącej Partii Pracy. Był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, między innymi sprawując wpływową funkcję ministra biznesu, a w latach 2004-2008 był komisarzem UE do spraw handlu.

Od 2008 roku jest członkiem Izby Lordów. Krótko po powrocie Partii Pracy do władzy w 2024 r. nowy premier Keir Starmer powołał Mandelsona na stanowisko ambasadora w USA. Mandelson pełnił tę rolę przez zaledwie siedem miesięcy - od lutego do września 2025 r. Został odwołany, gdy wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej, niż było wcześniej wiadomo.

pc

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/UKinUSA

USAJeffrey EpsteinWielka Brytania
