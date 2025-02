Do tej pory Fagan mieszkała w służbowym mieszkaniu w Joint Base Anacostia Bolling w Waszyngtonie. Jak informuje NBC News, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, we wtorek nakazano jej opuszczenie domu. I to w ciągu trzech godzin.

Szefowa Straży Przybrzeżnej eksmitowana

Jak piszą amerykańskie media, adm. Fagan początkowo otrzymała 60 dni na znalezienie nowego lokum. Jednak we wtorek o godz. 14 powiedziano jej, że ma opuścić mieszkanie w trzy godziny oraz zostawić otwarte drzwi, by urzędnicy mogli wejść do środka i je sfotografować. Według źródła NBC Urzędnicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) mieli przekazać pełniącemu obowiązki komendanta Straży Przybrzeżnej Kevinowi Lundayowi, że wyprowadzka jest konieczna, ponieważ "prezydent chce, by opuściła kwaterę". Nie jest jednak pewne, czy taki nakaz padł bezpośrednio od Donalda Trumpa.