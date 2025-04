Junta porywa niewygodnych dziennikarzy, wciela do wojska i wysyła na front

Służby bezpieczeństwa w Burkina Faso. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Trzech dziennikarzy z Burkina Faso zatrzymanych 24 marca w stolicy kraju, Wagadugu, w kwietniu pojawiło się w mundurach wojskowych na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych. Cała trójka została aresztowana w zeszłym tygodniu za publikowanie opinii krytycznych wobec reżimu wojskowego.

Na dwuminutowym nagraniu wideo, opublikowanym w środę na kilku wspierających juntę kontach na Facebooku dziennikarze Guezouma Sanogo, Boukari Ouoba i Luca Pagbelguema, stoją z ogolonymi głowami w otoczeniu uzbrojonych mężczyzn noszących mundury armii Burkina Faso.

Odpowiadając na pytania żołnierzy, dziennikarze przekonują, że "relacjonują rzeczywistość" i "opisują walki z dżihadystami na miejscu". Cała trójka została aresztowana w zeszłym tygodniu za publikowanie krytycznych opinii wobec reżimu wojskowego. Pisali również o porwaniach innych dziennikarzy.

Przymusowe wcielanie do armii krytyków rządu i wysyłanie ich do walki z dżihadystami stało się powszechne, odkąd junta ogłosiła dekret mobilizacyjny w 2023 roku, uzasadniając go koniecznością walki z "wrogami narodu".

W Burkinie Faso dochodzi do przymusowych wcieleń do armii

Prześladowanie dziennikarzy i aktywistów

Według Moussa Ngomy z Komitetu Ochrony Dziennikarzy w Afryce Zachodniej od czerwca ubiegłego roku władze porwały lub aresztowały siedmiu dziennikarzy, z których sześciu "z pewnością zostało przymusowo wcielonych do wojska".

Junta, która w Burkina Faso doszła do władzy w 2022 roku, prześladuje nie tylko dziennikarzy. W marcu porwano kilku aktywistów ruchów politycznych i społeczeństwa obywatelskiego, a reżim opublikował listę ponad trzydziestu osób "aktywnie poszukiwanych" ze względu na ich domniemane powiązania z "przedsięwzięciem terrorystycznym".

Burkina Faso zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Globalnym Indeksie Terroryzmu, wyprzedzając Afganistan, Pakistan i inne dotknięte nim kraje, a jeszcze przed dekadą w kraju tym nie odnotowano żadnego ataku terrorystycznego. Głównym zagrożeniem są powiązani z Al-Kaidą terroryści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów (JNIM), Państwa Islamskiego Prowincji Sahelu oraz z Boko Haram.