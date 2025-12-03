Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bundestag przegłosował rezolucję o pomniku polskich ofiar

shutterstock_2508296357
Merz o priorytetach we współpracy polsko-niemieckiej
Źródło: TVN24
W środę w niemieckim parlamencie przyjęto rezolucję wzywającą rząd federalny do niezwłocznego rozpoczęcia fazy planowania oraz budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji w Polsce w latach 1939-1945. Wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiadał taki krok w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

Głosowanie w Bundestagu poprzedziła ponad półgodzinna debata. Za przyjęciem rezolucji opowiedzieli się obecni na sali plenarnej posłowie i posłanki CDU/CSU, SPD, Zielonych oraz Lewicy. Przeciwko było dwóch deputowanych Alternatywy dla Niemiec (AfD), reszta tego ugrupowania wstrzymała się od głosu.

Zgodnie z rezolucją rząd federalny jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu na projekt z udziałem polskich ekspertów. Zwycięski projekt ma zostać przedstawiony Bundestagowi.

Parlament uznał, że najodpowiedniejszym miejscem na postawienie pomnika będzie miejsce byłej Opery Krolla, gdzie znajduje się tymczasowy pomnik, odsłonięty w czerwcu monument w formie Głazu Pamięci.

Tymczasowy pomnik upamiętniający polskie ofiary drugiej wojny światowej pod okupacją niemiecką
Tymczasowy pomnik upamiętniający polskie ofiary drugiej wojny światowej pod okupacją niemiecką
Źródło: PAP/EPA/FILIP SINGER

Pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham przekazał, że konkurs ma być ogłoszony na początku 2026 roku i może być na niego przeznaczona kwota od 750 tysięcy do miliona euro. Kwota nakładów na pomnik zostanie rozstrzygnięta w budżecie federalnym na 2027 lub 2028 rok.

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe 

W poniedziałek w Berlinie premier Donald Tusk spotkał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Po rozmowach wystąpili we wspólnej konferencji prasowej. Merz oświadczył, że efektem dyskusji jest wyznaczenie trzech priorytetów w relacjach polsko-niemieckich. Wśród nich wymienił "pamięć i upamiętnienie".

- Nie możemy i nie chcemy unikać przeszłości, musimy podtrzymywać pamięć, także tę bolesną pamięć. (...) Dzisiaj dajemy impuls do utworzenia trwałego pomnika polskich obywateli, ofiar drugiej wojny światowej i nazistowskiej tyranii 1939-45. Niebawem zaczną się po niemieckiej stronie odpowiednie przetargi - zapowiedział kanclerz.

Dodał, że Niemcy przyśpieszają też restytucję polskich dóbr kultury. W trakcie konsultacji międzyrządowych w Niemczech ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała stronie niemieckiej dziewięć wniosków restytucyjnych obejmujących 35 utraconych zabytków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się

Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się

Polska
Tusk: nie wszyscy chcą, "żeby Polska była zawsze obecna"

Tusk: nie wszyscy chcą, "żeby Polska była zawsze obecna"

Polska

Resort poinformował też, że do Polski wracają z Niemiec zrabowane podczas wojny 73 dokumenty pergaminowe z XIII-XV wieku ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz głowa św. Jakuba Starszego - fragment rzeźby z XIV wieku z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Hiszpania
Sypnęło śniegiem, na drogi wyjechały odśnieżarki
METEO
imageTitle
Sromotna porażka zamiast Euro. Polska kandydatura zmiażdżona
Najnowsze
Marcin Przydacz
Prezydencki minister: Sikorski eskaluje spór
Polska
imageTitle
Gwiazda NBA zmieni klub? Kolejna szokująca wymiana na horyzoncie
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na wystawie Marka Suskiego
Suski otworzył swoją wystawę. Oglądał między innym Kaczyński
Polska
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Pies głodzony, przetrzymywany w brudzie i odchodach. Szukają właściciela
WARSZAWA
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
BIZNES
Do wypadku doszło w środę po południu
Zderzenie tramwajów w Krakowie. Wielu rannych
Kraków
imageTitle
On był w śpiączce, żona rodziła. "Największy cud, o jakim mogłem marzyć"
EUROSPORT
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szef MSZ Ukrainy: Witkoff kontaktował się z nami po rozmowie z Moskwie
Świat
Mgła
Nocą będą snuć się mgły, miejscami szczypnie mróz
METEO
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
BIZNES
0312_debata
"Nie ryba, tylko wędka". Czy bogaci powinny dzielić się pieniędzmi?
Polska
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja i 27-metrowa choinka
WARSZAWA
egg
Aresztowany miał połknąć wysadzany diamentami medalion w kształcie jaja Fabergé
Świat
imageTitle
Zjechał na nartach z 8800 metrów. "Challenge zaczyna się na szczycie"
EUROSPORT
Federica Mogherini
Zarzuty dla byłej szefowej unijnej dyplomacji. Reuters ujawnia pismo. "Szokujące"
Świat
Chińskie manewry wokół Tajwanu 1 kwietnia 2025 (chiński lotniskowiec Shandong)
Szef BBN Tajwanu: Chiny symulują ataki na zagraniczne okręty
Świat
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
BIZNES
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień
Kielce
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
METEO
pies lancuch shutterstock_2614470645
Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
Polska
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
System sterowania ruchem ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
WARSZAWA
Sąd Najwyższy Warszawa
Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała
Polska
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
BIZNES
Tragiczny wypadek na budowie, zginął 17-latek (lipiec 2023)
Na budowie zginął 17-latek. Brygadzista i szef firmy skazani
Lublin
shutterstock_1085833421_1
"To sytuacja nieprawdopodobnie groźna, rodem z Dzikiego Zachodu"
Polska
kobieta sweter dlonie shutterstock_1599987619
Wiedzą, jak skusić "smacznym i pachnącym". Strategia, która napędza gigantyczne zyski
Zdrowie
Nietrzeźwa 35-latka z dzieckiem w aucie uciekała przed policją
Nagle zawróciła i zaczęła uciekać. Była pijana, wiozła dziecko
Katowice
imageTitle
UEFA wybrała. To oni zorganizują mistrzostwa Europy kobiet
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica