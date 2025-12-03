Bundestag przegłosował rezolucję o pomniku polskich ofiar

Merz o priorytetach we współpracy polsko-niemieckiej Źródło: TVN24

Głosowanie w Bundestagu poprzedziła ponad półgodzinna debata. Za przyjęciem rezolucji opowiedzieli się obecni na sali plenarnej posłowie i posłanki CDU/CSU, SPD, Zielonych oraz Lewicy. Przeciwko było dwóch deputowanych Alternatywy dla Niemiec (AfD), reszta tego ugrupowania wstrzymała się od głosu.

Zgodnie z rezolucją rząd federalny jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu na projekt z udziałem polskich ekspertów. Zwycięski projekt ma zostać przedstawiony Bundestagowi.

Parlament uznał, że najodpowiedniejszym miejscem na postawienie pomnika będzie miejsce byłej Opery Krolla, gdzie znajduje się tymczasowy pomnik, odsłonięty w czerwcu monument w formie Głazu Pamięci.

Tymczasowy pomnik upamiętniający polskie ofiary drugiej wojny światowej pod okupacją niemiecką Źródło: PAP/EPA/FILIP SINGER

Pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham przekazał, że konkurs ma być ogłoszony na początku 2026 roku i może być na niego przeznaczona kwota od 750 tysięcy do miliona euro. Kwota nakładów na pomnik zostanie rozstrzygnięta w budżecie federalnym na 2027 lub 2028 rok.

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

W poniedziałek w Berlinie premier Donald Tusk spotkał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Po rozmowach wystąpili we wspólnej konferencji prasowej. Merz oświadczył, że efektem dyskusji jest wyznaczenie trzech priorytetów w relacjach polsko-niemieckich. Wśród nich wymienił "pamięć i upamiętnienie".

- Nie możemy i nie chcemy unikać przeszłości, musimy podtrzymywać pamięć, także tę bolesną pamięć. (...) Dzisiaj dajemy impuls do utworzenia trwałego pomnika polskich obywateli, ofiar drugiej wojny światowej i nazistowskiej tyranii 1939-45. Niebawem zaczną się po niemieckiej stronie odpowiednie przetargi - zapowiedział kanclerz.

Dodał, że Niemcy przyśpieszają też restytucję polskich dóbr kultury. W trakcie konsultacji międzyrządowych w Niemczech ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała stronie niemieckiej dziewięć wniosków restytucyjnych obejmujących 35 utraconych zabytków.

Resort poinformował też, że do Polski wracają z Niemiec zrabowane podczas wojny 73 dokumenty pergaminowe z XIII-XV wieku ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz głowa św. Jakuba Starszego - fragment rzeźby z XIV wieku z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku.

