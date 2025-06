Ciało turystki w pokoju hotelowym. 41-latek z zarzutami

Sofia w Bułgarii Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Do zabójstwa doszło w zeszły wtorek - podały bułgarskie władze.

Sekcja zwłok wykazała, że 36-latka zmarła wskutek uduszenia.

41-letniemu Czechowi postawiono w Bułgarii zarzut zabójstwa.

- Ambasada pozostaje w kontakcie z miejscowymi władzami. Ze względu na prowadzone przez policję dochodzenie nie będziemy podawać żadnych szczegółów - przekazał w piątek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czech Daniel Drake. Tego samego dnia 41-letniemu Czechowi postawiono w Bułgarii zarzut zabójstwa - przekazał portal irozhlas.cz.

Do zbrodni doszło 24 czerwca - poinformowali przedstawiciele bułgarskiej prokuratury i policji na konferencji prasowej. Pokojówka znalazła ciało zmarłej 36-letniej Czeszki dwa dni później. Na szyi kobiety widoczne były siniaki - pisał portal Lupa. Według prokuratury 41-latek i 36-latka planowali 10-dniowy pobyt w Bułgarii.

Zbrodnia w hotelu

Z doniesień bułgarskich mediów wynika, że oskarżony i ofiara zabójstwa przyjechali razem do miasta Primorsko. To w hotelu na terenie tego kurortu znaleziono 36-latkę. Ciało kobiety zostało przewiezione na sekcję zwłok do Szpitala Uniwersyteckiego w Burgasie - podał bułgarski portal News. Sekcja wykazała, że turystka zmarła wskutek uduszenia - przekazał czeski portal idnes.cz.