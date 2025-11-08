W Brazylii gromadzą się uczestnicy szczytu klimatycznego COP30 Źródło: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na szczytach klimatycznych ONZ zawsze padają wielkie słowa, jednak o konkretne decyzje trudno, a jeszcze trudniej o wypełnianie podjętych zobowiązań. Unia Europejska do Brazylii przyjechała z planem zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 90 procent do 2040, ale jednocześnie odwlekła w czasie wdrożenie systemu handlu emisjami ETS2, o co zbiegał między innymi polski rząd.

Władze Brazylii chcą, by tegoroczna konferencja klimatyczna, która odbywa się w amazońskiej części kraju, zwróciła szczególną uwagę na rolę lasów w globalnej równowadze ekologicznej.

Na COP30 ma przyjechać około 50 tysięcy delegatów z niemal całego świata. Szczyt oficjalnie rusza w poniedziałek. Na szczyt COP30 w Brazylii - Waszyngton nie wysłał żadnego wysokiego rangą przedstawiciela.