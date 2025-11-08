Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rusza szczyt klimatyczny w Brazylii. Brak ważnego przedstawiciela USA

|
Uczestnicy szczytu klimatycznego w Brazylii
W Brazylii gromadzą się uczestnicy szczytu klimatycznego COP30
Źródło: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24
W poniedziałek w Brazylii zaczyna się szczyt klimatyczny ONZ - COP30. Wielu ekspertów ocenia, że odbędzie się w fatalnym nastroju, bo USA nie wysłały żadnego wysokiego rangą przedstawiciela. Donald Trump stwierdził na forum ONZ, że zmiana klimatu "to największe oszustwo na świecie". Mimo, że to fakt naukowy.

Na szczytach klimatycznych ONZ zawsze padają wielkie słowa, jednak o konkretne decyzje trudno, a jeszcze trudniej o wypełnianie podjętych zobowiązań. Unia Europejska do Brazylii przyjechała z planem zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 90 procent do 2040, ale jednocześnie odwlekła w czasie wdrożenie systemu handlu emisjami ETS2, o co zbiegał między innymi polski rząd.

Władze Brazylii chcą, by tegoroczna konferencja klimatyczna, która odbywa się w amazońskiej części kraju, zwróciła szczególną uwagę na rolę lasów w globalnej równowadze ekologicznej.

Na COP30 ma przyjechać około 50 tysięcy delegatów z niemal całego świata. Szczyt oficjalnie rusza w poniedziałek. Na szczyt COP30 w Brazylii - Waszyngton nie wysłał żadnego wysokiego rangą przedstawiciela. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają
METEO
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
METEO
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
METEO

Autorka/Autor: Przemysław Kaleta

Źródło: "Fakty po Południu" TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Antonio Lacerda/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Zmiany klimatuKlimatBrazyliaOrganizacja Narodów Zjednoczonychochrona środowiskaDonald TrumpUSAUnia EuropejskaAmazoniaPolityka zagraniczna USA
Przemysław Kaleta
Przemysław Kaleta
Dziennikarz TVN24. Wieloletni reporter "Faktów po Południu" specjalizujący się w tematyce zagranicznej.
Czytaj także:
arkadia-pap
Paraliż wokół centrum handlowego, przyjechała policja. "Dużo klientów"
KONTAKT24
imageTitle
Zaskakująca decyzja Djokovicia. I to krótko po wygranym finale
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Czy Zbigniew Ziobro zostanie ułaskawiony? "Jesteśmy w jakichś oparach absurdu"
Polska
Mgły w nocy
Uwaga, znów zrobi się niebezpiecznie. Ostrzeżenia w dziewięciu województwach
METEO
imageTitle
Wspaniały sukces Kubicy. Jest wicemistrzem świata
EUROSPORT
Andrzej Świetlik
Nie żyje współtwórca legendarnej grupy artystycznej
Kultura i styl
imageTitle
Ronaldo mógł być bohaterem meczu ekstraklasy
EUROSPORT
Pogodna, chłodna noc
To będzie zimna noc
METEO
Władimir Putin omawia kwestie dotyczące rosyjskiego wojska, 7 listopada 2025 roku
Zmiany w rosyjskim wojsku i instrukcja Putina
Świat
imageTitle
Djoković doczekał się tytułu w "nowym domu". Znany ostatni uczestnik ATP Finals
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny tytuł i rekordowy czek. W Rijadzie nie było na nią mocnych
EUROSPORT
Strefa Gazy. Izraelscy żołnierze stoją wokół ciężarówki z zatrzymanymi Palestyńczykami
Więzienie ukryte pod ziemią. Brak światła i ataki psów
Świat
Białe trufle
"To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat"
METEO
Tomograf śródoperacyjny
"Czuję po prostu złość". Rodzice nie chcą tracić czasu, zaczęli sami zbierać pieniądze
Marta Kolbus
imageTitle
Stracili pierwsze punkty w sezonie. A i tak mają powody do zadowolenia
EUROSPORT
imageTitle
Kraka za kraksą w sprincie. Rośnie przewaga Norrisa
EUROSPORT
Brazylia
"Jakby zrzucono bombę atomową". 80 procent miasta zniszczone
METEO
Dolina Dolnej Odry
"Oczywista nieprawda", "fejk", "kolejne kłamstwo". Ministra punktuje prezydenta
Szczecin
Pepi Spinner Mehlberg udawała polską hrabinę
Do SS-manów wchodziła jak do siebie. Nie prosiła, ale żądała
Tomasz Mikulicz
imageTitle
Słowak na wagę złota. Lechia grała do końca
EUROSPORT
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"
WARSZAWA
Zdemolowany pensjonat
Niedźwiedź zdemolował pensjonat
METEO
Fabryka Black Red White w Biłgoraju
Fala zwolnień w polskim gigancie. Pracę może stracić kilkaset osób
BIZNES
imageTitle
Katastrofalny trening. Sezon skończył się, zanim się zaczął
EUROSPORT
Pierwsza Dama Marta Nawrocka, Inauguracja Kaplicy Polskiej i ponownego wprowadzenia do niej Ikony Matki Bożej Częstochowskiej w Katedrze Notre–Dame 
Marta Nawrocka w Paryżu na wyjątkowej uroczystości
Świat
Karol Nawrocki
Nowa informacja w sprawie nominacji generalskich. Jest podpis prezydenta
Polska
Ignacy i Wiktor przeszli jednoczesną operację
Trzymiesięczne bliźnięta zoperowane równocześnie. "To był wielki stres, wielki strach"
Katowice
shu
Linie lotnicze tną połączenia. Władze ostrzegają
BIZNES
imageTitle
Rollercoaster i szalona końcówka w hicie. United uciekli spod topora
Najnowsze
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica