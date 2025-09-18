Jair Bolsonaro trafił do szpitala, ma raka skóry

Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym Źródło: Reuters

70-letni polityk Jair Bolsonaro został wypisany w środę ze szpitala, do którego został przyjęty we wtorek z powodu wymiotów, zawrotów głowy oraz niskiego ciśnienia krwi. Stan zdrowia Bolsonaro uległ poprawie, jego dalsze leczenie odbywać się będzie poza szpitalem - poinformowali lekarze.

- Badania wykazały, że dwie ze zmian chorobowych były wczesną postacią raka skóry - przekazał dziennikarzom doktor Claudio Birolini. Zmiany na skórze zostały usunięte chirurgicznie, teraz konieczne będą regularne badania.

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro Źródło: Isaac Fontana/PAP/EPA

Bolsonaro skazany na wieloletnie więzienie

Na początku września Bolsonaro został skazany przez Sąd Najwyższy na 27 lat i 3 miesiące więzienia za spiskowanie w celu przeprowadzenia zamachu stanu po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 roku.

70-letni Bolsonaro, który sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-2022, jest pierwszym prezydentem Brazylii, który został skazany na karę więzienia za próbę obalenia rządu po wygaśnięciu jego kadencji. Konsekwentnie zaprzecza wszelkim oskarżeniom.

Wspierany przez prezydenta USA Donalda Trumpa polityk przebywa od sierpnia w areszcie domowym.

