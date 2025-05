Bolsonaro opuścił szpital. Nowe informacje o stanie jego zdrowia

Jair Bolsonaro na brazylijskich targach branży rolniczej Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Jair Bolsonaro wyszedł ze szpitala. Były prezydent Brazylii przeszedł skomplikowaną operację jamy brzusznej w połowie kwietnia. Polityk wezwał jednocześnie swoich zwolenników do udziału w manifestacji w środę.

Kluczowe fakty: 13 kwietnia Jair Bolsonaro przeszedł szóstą już operację od czasu, gdy został dźgnięty nożem w 2018 roku.

Były prezydent Brazylii zapewnił, że wraca do zdrowia i wezwał swoich zwolenników do udziału w demonstracji zaplanowanej na środę.

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro opuścił w niedzielę szpital w Brasilii. W mediach społecznościowych podkreślił, że "powraca do domu pełen sił". 13 kwietnia przeszedł operację jamy brzusznej. Była to już szósta i najtrudniejsza operacja po tym, jak w 2018 roku podczas wiecu został ugodzony nożem w brzuch. Trwała prawie 12 godzin i według lekarzy była konieczna w związku z niedrożnością jelita cienkiego. Zabieg polegał m.in. na usunięciu zrostów jelitowych i rekonstrukcji ściany jamy brzusznej.

Jair Bolsonaro po wyjściu ze szpitala Źródło: PAP/EPA/Andre Borges

Bolsonaro wzywa do udziału w manifestacji

Prawicowy polityk wezwał jednocześnie swoich zwolenników do udziału w zaplanowanej na środę w stolicy kraju manifestacji na rzecz amnestii jego sympatyków ukaranych za atak na główne instytucje państwowe, m.in. siedzibę prezydenta i Sądu Najwyższego w Brasilii, do którego doszło 8 stycznia 2023 roku w Brasilii.

- To, co boli najbardziej, to widok niewinnych ludzi z wyrokami do 17 lat więzienia - mówił po wyjściu ze szpitala do zgromadzonych tam sympatyków i dziennikarzy. Reuters zauważa, że lekarze polityka zalecili mu jednak, by nie brał udziału w marszu osobiście ze względów zdrowotnych.

26 marca Sąd Najwyższy Brazylii uruchomił sprawę przeciwko byłemu prezydentowi i jego najbliższym współpracownikom, którym zarzuca się udział w domniemanej próbie zamachu stanu. Sędziowie jednomyślnie zdecydowali o postawieniu Bolsonaro przed sądem. Bolsonaro zaprzecza, jakoby atak miał być próbą przewrotu.

Pomimo orzeczonego wobec 70-letniego polityka zakazu pełnienia funkcji publicznych do 2030 roku, Bolsonaro jest aktywny na brazylijskiej scenie politycznej i deklaruje, że będzie walczył o najwyższy urząd w państwie w wyborach w 2026 roku. Poprzednio był prezydentem w latach 2019-2022.

W ostatnich tygodniach przed operacją odbywał spotkania ze swoimi zwolennikami w kilku miastach kraju. To właśnie po jednym z takich spotkań doznał silnego bólu brzucha, wskutek czego trafił do szpitala.