Demonstranci wdarli się siłą na konferencję COP30. Ochroniarze ranni

Według agencji Reutera na teren obiektu siłą wdarła się grupa protestujących przedstawicieli rdzennych społeczności. Niektórzy mieli ze sobą transparenty z hasłem: "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż".

Ochroniarzom udało się odepchnąć demonstrantów, a następnie zabarykadować wejście stołami. Delegatów poproszono o pozostanie w budynku i pozwolono im wyjść dopiero, gdy protestujący się rozeszli.

Jeden z ochroniarzy powiedział Reutersowi, że został uderzony ciężką pałeczką do gry na bębnach. Ochrona odebrała protestującym kilka takich pałek.

W konferencji COP30 uczestniczą tysiące delegatów ze 194 krajów.

Protesty w związku ze szczytem COP30

Przedstawiciel ludu Tupinamba, jednej z rdzennych społeczności zamieszkujących Brazylię, powiedział, że jego grupa jest niezadowolona z tego, jak zarządzane jest ich terytorium.

- Nie możemy zjeść pieniędzy. Chcemy, by nasze ziemie były wolne od biznesu rolniczego, wydobycia ropy, nielegalnego górnictwa i wyrębu lasu - powiedział lider Tupinamba, posługujący się imieniem Gilmar.

Brazylijscy organizatorzy COP30 zapowiadali, że jednym z celów tegorocznej konferencji klimatycznej jest przyznanie głosu społecznościom rdzennym. Dziesiątki przywódców takich społeczności przybyły do Belem łodzią, by uczestniczyć w negocjacjach i zabiegać o większy udział w zarządzaniu lasami.

