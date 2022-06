Czołowi politycy w Bośni i Hercegowinie na liście sankcji USA za "dążenie do realizacji etnonacjonalistycznych celów"

"Marinko Czavara i Alen Szeranić dążyli do realizacji etnonacjonalistycznych i politycznych celów kosztem demokratycznych instytucji i obywateli Bośni i Hercegowiny" - napisał w oświadczeniu podsekretarz skarbu USA Brian Nelson.

Marinko Czavara to lider Federacji Bośni i Hercegowiny, jednej z dwóch części składowych kraju oraz polityk partii Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej BiH (HDZ BiH).

Powodem objęcia sankcjami jest fakt, że prezydent od trzech lat odmawia powołania sędziów do miejscowego Trybunału Konstytucyjnego, co doprowadziło do politycznego impasu i uniemożliwiło reformy.