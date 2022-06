Boris Johnson przyjęty w szeregi Kozaków w Czernihowie. Dostał przydomek

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Kozaków w Czernihowie na północy Ukrainy. Nadano mu kozackie imię Borys Czupryna. "Jest to nasz dowód uznania za zasługi Johnsona na rzecz Ukrainy" - oświadczył we wtorek wicedyrektor miejscowego muzeum historycznego.

Certyfikat potwierdzający członkostwo Johnsona w stowarzyszeniu zostanie wysłany do Londynu. Kijowscy artyści Daria Dobriakowa i Jurij Kutyłow namalowali też obraz premiera, stylizowany na słynny wizerunek Kozaka Mamaja, bohatera ukraińskich podań ludowych, przedstawianego z tradycyjnym ukraińskim instrumentem bandurą. Zdjęcie obrazu opublikował portal Suspilne.

W ten nietypowy sposób Johnsona uhonorowało stowarzyszenie Kozaków funkcjonujące przy prawosławnym soborze św. Katarzyny w Czernihowie. "To dla nas zaszczyt. Chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność dla tej wybitnej postaci za wsparcie Ukrainy " - ocenił zastępca dyrektora obwodowego muzeum historycznego w Czernihowie Andrij Lisowy.

Jak dodał, nazwisko "Borys Czupryna" nawiązuje do wyglądu brytyjskiego polityka. "Dlaczego Czupryna? Widzimy nieuporządkowane włosy na głosie Johnsona, wskazujące na jego charakter i wolę. Na pierwszy rzut oka widać, że to wybitny człowiek. To jest dokładnie ta cecha, którą chcieliśmy podkreślić - tak, aby wszyscy wiedzieli, o kim jest mowa, gdy ktoś powie 'Borys Czupryna'" - wyjaśnił Lisowy.