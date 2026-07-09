Bonnie Tyler na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Isabel Infantes/Empics/PA/PAP

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O śmierci Bonnie Tyler poinformowano w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej piosenkarki. "Rodzina i zespół Bonnie z żalem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła wczoraj w nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona" - czytamy.

Zapowiedziano również, że wkrótce opublikowane zostanie kolejne oświadczenie. "Na razie prosimy o uszanowanie prywatności, aby poradzić sobie z tą tragedią" - dodano.

Bonnie Tyler Źródło zdjęcia: Isabel Infantes/Empics/PA/PAP

Na początku maja piosenkarka trafiła do szpitala w portugalskim Faro, gdzie przeszła pilną operację. W związku z komplikacjami została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Początkowo jej stan określano jako bardzo ciężki. W połowie czerwca poinformowano, że została wybudzona.

Bonnie Tyler - kim była?

Urodzona jako Gaynor Hopkins, walijska ikona lat 80. wydała swój debiutancki singiel "Lost in France" w 1977 roku. W tym samym roku ukazał się również jej pierwszy międzynarodowy przebój "It’s a Heartache", który szybko znalazł się w pierwszej piątce list przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.

Swoją międzynarodową pozycję umocniła w 1983 roku, wydając "Total Eclipse of the Heart", który stał się numerem jeden po obu stronach Atlantyku.

Każdy z singli "It’s a Heartache" oraz "Total Eclipse of the Heart" sprzedał się w nakładzie ponad sześciu milionów egzemplarzy, stając się jednymi z najlepiej sprzedających się singli w historii.

Bonnie Tyler Źródło zdjęcia: Sebastian Gollnow/PAP

W kolejnych latach wylansowała kolejne popowo-rockowe klasyki lat 80. Na potrzeby filmu "Footloose" stworzyła "Holding Out for a Hero", który swoją drugą młodość przeżywał w 2004 roku za sprawą filmu "Shrek 2".

Tyler w 2013 roku reprezentowała WIelką Brytanię na Eurowizji z piosenką "Believe in Me". W dorobku miała 18 albumów studyjnych, trzy płyty koncertowe oraz ponad 80 singli.