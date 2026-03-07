Logo strona główna
Bojkot będzie bolesny. Scenariusze dla Iranu i mundialu

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Co z Iranem i mundialem?
Co z Iranem i mundialem?
Źródło: Mike Egerton/EPA
Mundial z reprezentacją Iranu czy bez? Będzie bojkot czy wykluczenie? A może nic z tych rzeczy? I co może zrobić FIFA? Naloty na ten kraj trwają, Iran odpowiada, przyszłość rządzącego reżimu jest niepewna. A do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane między innymi na wrogiej dla Iranu ziemi, zostało niespełna sto dni.

Dla Munira El Haddadiego miał to być relaksujący weekend w Teheranie po ligowym meczu. Jego zespół Esteghal w poprzedni piątek wygrał i umocnił się na pozycji lidera irańskiej ekstraklasy, a on rozegrał 86 minut. Ale o oddechu mowy nie było, bo kilkanaście godzin później rozpoczęły się amerykańsko-izraelskie naloty na Iran. Hiszpan, syn marokańskich imigrantów i wychowanek Barcelony, rozpoczął kilkunastogodzinną walkę o przetrwanie.

Munir tego samego dnia był już na pokładzie samolotu do Dubaju. Obok siedział Ivan Sanchez, inny hiszpański piłkarz, on gra w klubie Sepahan. Już wydawało się, że są bezpieczni. Do celu brakowało im dwóch godzin lotu. Tylko tyle i aż tyle.

- Dostałem wiadomość od znajomego: "Zaatakowali, nie zdążycie". Byliśmy na pasie startowym, gotowi do odlotu - relacjonował hiszpańskim mediom Sanchez.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jakie są możliwe scenariusze udziału Iranu w mundialu?
  • Co grozi Iranowi w przypadku bojkotu lub wykluczenia?
  • Kto może zastąpić Iran, jeśli nie wystąpi?

Dziesięć minut później usłyszeli od obsługi samolotu, że muszą opuścić pokład, bo przestrzeń powietrzna została zamknięta. Udali się do hotelu przy lotnisku. Czekali. Planu nie zmienili, dalej chcieli opuścić Iran. Zmienili drogę ucieczki, na zdecydowanie dłuższą, lądową.

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Dziennikarz eurosport.pl
