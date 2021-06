Bill Cosby jest już na wolności

Decyzja sądu została podjęta w momencie, w którym minęły dwa lata odsiadki Cosby'ego. W 2018 roku został on skazany na 3 do 10 lat więzienia. Wyrok zapadł w związku ze sprawą Andrei Constand, której - jak orzeczono - w 2004 roku aktor podał środki odurzające, po czym napastował seksualnie. Cosby'ego uznano wtedy za "agresywnego drapieżcę seksualnego" i wpisano na listę zarejestrowanych przestępców seksualnych, poddawanych reedukacji i sesjom terapeutycznym do końca życia, także po opuszczeniu więzienia.

Decyzja Sądu Najwyższego nie jest związana z nowymi dowodami uniewinniającymi komika, lecz uchybieniami procesowymi. Chodzi m.in. o jego umowę z 2005 r. z ówczesnym prokuratorem stanowym. Prokurator uznał, że wobec braku fizycznych dowodów nie ma szans na postawienie aktorowi zarzutów karnych i jedynym sposobem na stwierdzenie jego winy byłby proces cywilny. Miał obiecać Cosby'emu, że jeśli złoży zeznania w procesie cywilnym, będzie zwolniony z odpowiedzialności karnej. Sytuacja zmieniła się jednak po tym, jak - ponad 10 lat później - następca prokuratora odtajnił obciążające aktora zeznania i wykorzystał je do postawienia mu zarzutów, które doprowadziły do jego skazania. Innym uchybieniem procesowym według sądu miało być dopuszczenie do zeznań pięciu kobiet, które zeznały, że również były ofiarami molestowań. Sędzia uznał, że zeznania dotyczyły odosobnionych przypadków, lecz mimo to doprowadziły one do przełamania impasu wśród ławników, którzy wcześniej nie potrafili dojść do konsensusu w sprawie winy Cosby'ego. W nowym wyroku Sąd Najwyższy wykluczył ponowne postawienie zarzutów komikowi.