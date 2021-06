"Absolutnie niedopuszczalny instrument nacisku". Ostra odpowiedź Mińska na unijne sankcje

Białoruskie władze wezwały do kraju swojego ambasadora przy Unii Europejskiej, a przedstawiciela UE w Mińsku poprosiły o wyjazd do Brukseli – poinformowało białoruskie MSZ. Jak dodał resort, Białoruś zawiesza udział w unijnym Partnerstwie Wschodnim i rozpoczyna procedurę zawieszenia działania umowy o readmisji. To reakcja na unijne sankcje.