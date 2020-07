Akcje protestacyjne po decyzji komisji wyborczej. Wśród pierwszych zatrzymanych są dziennikarze

Wieczorem ludzie zaczęli wychodzić na ulice w centrum Mińska, o czym informowały media niezależne, w tym m. in. Radio Swaboda i gazeta internetowa "Nasza Niwa" oraz szereg kanałów w Telegramie. Jak podało Radio Swaboda (białoruska sekcja RWE/RL), wjazd do centrum miasta został ograniczony, a na ulicach pojawiły się samochody milicyjne.

Protesty w białoruskich miastach

W związku z tym, że dostęp do centrum Mińska został utrudniony, ludzie zaczęli zbierać się w innych częściach miasta, od dzielnicy Kamiennaja Gorka do dzielnicy Nowaja Borowaja - podała "Nasza Niwa". Według portalu na ulice wyszły setki ludzi.

Według centrum praw człowieka Wiasna, które prowadzi monitoring zatrzymań, w Mińsku zatrzymanych zostało co najmniej 100 osób. Jak jednak zastrzegli aktywiści, lista ta to stan na godz. 23 (22 czasu polskiego), co oznacza, że jest daleka od stanu obecnego. Oprócz Mińska do zatrzymań doszło m.in. w Brześciu i w Homlu.