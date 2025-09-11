Łatuszka: Łukaszenka ma cel

Łatuszka: Łukaszenka handluje ludźmi Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: - Łukaszenka chce handlować Andrzejem Poczubutem bilateralnie z Polską - ocenił Paweł Łatuszka w TVN24.

Białoruski opozycjonista wskazał, że dyktator "rozumie tylko argument siły".

Jego zdaniem, Łukaszenka "jest jak nigdy przygotowany do tego, żeby ustąpić".

Ambasada USA na Litwie podała w czwartek, że po negocjacjach w Mińsku uwolnionych zostało 52 więźniów reżimu Łukaszenki. Wśród nich jest trzech Polaków oraz osiem osób współpracujących z polskimi mediami.

"Póki co to wygląda jak gra"

Paweł Łatuszka na antenie TVN24 przypomniał, że "nadal w więzieniach na Białorusi znajduje się co najmniej 1300 więźniów politycznych".

Podkreślił, że "od rozpoczęcia negocjacji strony amerykańskiej z reżimem Łukaszenki", dyktator wsadził do więzień więcej ludzi niż uwolnił w ten czwartek. - Póki co to wygląda jak gra, jak karuzela. Łukaszenka wyzwala i wsadza - dodał ambasador Białorusi w Polsce.

Komentując wątek więzionego na Białorusi polskiego dziennikarza, Łatuszka powiedział, że "Łukaszenka wykorzystuje Andrzeja Poczubuta jak asa w rękawie i chce handlować człowiekiem, bo to jest handel ludźmi". - On chce handlować Andrzejem Poczubutem bilateralnie z Polską - ocenił. Przyznał też, że nie zna nazwisk uwolnionych obywateli Polski.

- Powinniśmy zrozumieć, że Łukaszenka handluje ludźmi. To jest dyktator, który ma problemy gospodarcze w związku z sankcjami, które zostały wprowadzone przeciwko jego reżimowi, jak również przeciwko Rosji. I w tej trudnej sytuacji on rozumie tylko argument siły - tłumaczył.

Łatuszka o celu Łukaszenki

Łatuszka wskazał, jaki jest cel działania białoruskiego dyktatora. - Żeby rozmowy o pokoju w Ukrainie odbyły się na terytorium Białorusi - powiedział. - Oni chcą doprowadzić do tego, żeby stworzyć warunki dla rozmów - dodał.

Dlatego też, zdaniem białoruskiego opozycjonisty, Białorusini poinformowali stronę polską o nadlatujących dronach w nocy z wtorku na środę.

Jak wskazał jednak, Łukaszence "warunki powinniśmy stawiać my". - Trzeba stawiać warunki Łukaszence. Łukaszenka jest jak nigdy, moim zdaniem, przygotowany do tego, żeby ustąpić. Spróbujmy uzyskać jak najwięcej - powiedział.

- Białorusini nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony - przekazał w środę w "Faktach po Faktach" szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.

