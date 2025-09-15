Logo strona główna
Świat

Statkiewicz "odnalazł się" w "najgorszym miejscu do odbycia kary"

Mikoła Statkiewicz przy granicy z Litwą
Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską
Źródło: TVN24
Mikoła Statkiewicz, znany białoruski opozycjonista uwolniony w czwartek przez reżim w Mińsku i w tym samym dniu uprowadzony przez nieznanych sprawców, jest w więzieniu - podał niezależny białoruski portal Nasza Niwa. Przez kilka dni rodzina Statkiewicza, który nie chciał opuścić kraju, nie miała żadnej informacji, gdzie może przebywać.
Kluczowe fakty:
  • Mikoła Statkiewicz jest znanym białoruskim opozycjonistą.
  • Nie chciał opuścić kraju po uwolnieniu z więzienia przez reżim w Mińsku.
  • Zamaskowani sprawcy zatrzymali Statkiewicza w pobliżu granicy z Litwą i wywieźli w nieznanym kierunku.

69-letni lider partii Ludowa Hramada Mikoła Statkiewicz w czwartek znalazł się w grupie 52 więźniów politycznych, którzy zostali uwolnieni z więzień. "Gest" reżimu w Mińsku poprzedziło spotkanie białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki z wysłannikiem prezydenta USA, Johnem Coale'm.

Statkiewicz nie chciał opuszczać kraju

Uwolnieni zostali przewiezieni autobusem na granicę z Litwą i przekazani stronie litewskiej. Statkiewicz - jako jedyny - nie chciał opuścić kraju.

- Gdy przyjechaliśmy na granicę, Statkiewicz prawie wybiegł z autobusu i pobiegł na terytorium Białorusi. Potem spędził pewien czas w pasie przygranicznym - mówił w czwartek wieczorem Denis Kuczynski, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, w rozmowie z niezależnym białoruskim portalem Zerkało. 

Mikoła Statkiewicz przy granicy z Litwą. Zdjęcie kamery monitoringu z 11 września
Mikoła Statkiewicz przy granicy z Litwą. Zdjęcie kamery monitoringu z 11 września
Źródło: Reuters

Rodzina, amerykańscy dyplomaci i inni uwolnieni więźniowie próbowali przekonać opozycjonistę do wyjazdu na Litwę, ale odmówił. 

Jauhienij Wilski z Ludowej Hramady powiedział w czwartek, że Statkiewicz został zabrany w nieznanym kierunku przez zamaskowanych ludzi, którzy przez cały czas byli blisko. - Stali obok, w odległości trzech metrów. Nikt mu nic nie mówił, dokąd go zabiorą - dodał Wilski.

Wczoraj uwolniony i wczoraj "zabrany przez zamaskowanych ludzi". Gdzie jest Statkiewicz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wczoraj uwolniony i wczoraj "zabrany przez zamaskowanych ludzi". Gdzie jest Statkiewicz

Z powrotem w więzieniu

Od czwartku rodzina i znajomi Statkiewicza nie mieli żadnej informacji, gdzie może przebywać.

W poniedziałek niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na własne źródła, napisał, że opozycjonista jest w więzieniu w mieście Głębokie w obwodzie witebskim. "Inne szczegóły nie są podawane. Wcześniej Statkiewicz odbywał karę w tym miejscu" - napisała Nasza Niwa.

W zeszłym roku Nasza Niwa opisała warunki, panujące w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze numer 13 w mieście Głębokie, podkreślając, że zsyłano tam głównie recydywistów, skazanych na dożywocie.

Łatuszka: Łukaszenka ma cel
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Łatuszka: Łukaszenka ma cel

"Kolonia w Głębokiem to klasztor, który bolszewicy przebudowali na więzienie. To najgorsze miejsce do odbycia kary, tym bardziej długiej. Tamtejsze cele są straszne. Grube ściany, wilgoć, brak jakiegokolwiek powietrza" - opowiadał Naszej Niwie były skazany, który odbywał karę w tym miejscu.

Mikoła Statkiewicz w 2010 roku był kandydatem na prezydenta Białorusi. Po udziale w akcji protestacyjnej został skazany na sześć lat kolonii o zaostrzonym rygorze. Wyszedł na wolność po pięciu latach, w 2015 roku.

Łatuszka: Łukaszenka handluje ludźmi
Źródło: TVN24

W 2021 roku, po kolejnym zatrzymaniu, Statkiewicz został skazany na 14 lat więzienia za rzekome "organizowanie masowych zamieszek". Karę odbywał w kolonii karnej w mieście Głębokie.

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: Nasza Niwa, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

