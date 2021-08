Kryscina Cimanouska wystawia medal na aukcję. Chce wspierać represjonowanych sportowców

Cimanouska wyznała, że medal, który wywalczyła w biegu na 100 metrów, jest dla niej "bardzo cenną pamiątką" i że pamięta "wszystkie emocje" związane ze zwycięstwem. "Pamiętam, jak wydawało się, że nie mam już sił, by biec, ale wsparcie publiczności i jej energia dały mi drugi oddech, poczułam niesamowity przypływ sił i pognałam do mety. To był najbardziej emocjonalny start w mojej karierze, do łez, łez radości, łez jedności z ludźmi. W końcu sport jest tym, co nas łączy" - podkreśliła lekkoatletka.