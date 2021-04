"Funkcjonariusze wyciągnęli nas z łóżek". Pisalnikowie wrócili do domu

Andrzej Pisalnik i jego żona Iness Todryk-Pisalnik wrócili do swojego mieszkania w Grodnie. Członkowie Związku Polaków na Białorusi rano w środę zostali zabrani przez zamaskowanych funkcjonariuszy do Mińska na przesłuchanie w sprawie karnej toczącej się wobec kierownictwa ZPB. Mają w nim status świadków.

W środę rano Andrzej Pisalnik, grodzieński dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi (ZPB), poinformował Polskie Radio o tym, że do jego mieszkania weszli funkcjonariusze. Później telewizja Biełsat podała, że Pisalnik i jego małżonka, Iness Todryk, redaktorka gazety "Głos znad Niemna na uchodźstwie", zostali przewiezieni do Mińska. Doniesienia o zatrzymaniu i przewiezieniu aktywistów do Mińska potwierdziło później Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.