Umowa na wysłanie białoruskiego kontyngentu do Syrii na stronach Kremla. Łukaszenka: nikogo nie wysyłałem

Nie podejmowałem decyzji o wysłaniu do Syrii białoruskich wojskowych - oświadczył przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Dzień wcześniej na oficjalnym portalu prawnym rządu Rosji ukazał się projekt umowy z Białorusią w sprawie wysłania do Syrii liczącego do 200 osób kontyngentu do "wykonywania zadań humanitarnych".