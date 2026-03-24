Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwsza taka wizyta Łukaszenki. Strona białoruska zabiegała o to "przynajmniej od dwóch lat"

Łukaszenka
Putin spotkał się z Łukaszenką
Źródło: Reuters
Alaksandr Łukaszenka uda się do Korei Północnej - poinformowały północnokoreańskie media. Będzie to pierwsza wizyta białoruskiego przywódcy w tym kraju.

We wtorek państwowa północnokoreańska agencja KCNA podała, że przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka złoży wizytę w Korei Północnej. Odbędzie się ona na zaproszenie Kim Dzong Una.

Oficjalny termin i plan podróży nie zostały ujawnione. Jednak południowokoreańska agencja Yonhap powołując się na rosyjskie media państwowe przekazała, że dojdzie do niej w dniach 25-26 marca. Według tych doniesień liderzy obu państw przeprowadzą rozmowy na temat "pełnego zakresu stosunków dwustronnych". Oczekuje się, że wizyta "wzmocni ramy prawne relacji i pobudzi współpracę dwustronną".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Łukaszenka w Korei Północnej

Planowana wizyta będzie pierwszą podróżą białoruskiego lidera do Pjongjangu. Następuje w momencie zacieśniania trójstronnej współpracy politycznej i militarnej na linii Pjongjang-Moskwa-Mińsk. Białoruś pozostaje jednym z najbliższych sojuszników Rosji i otwarcie popiera inwazję na Ukrainę.

W wygłoszonym we wtorek przemówieniu Kim zapowiedział, że Pjongjang zamierza "kontynuować poprawę i wzmacnianie relacji z krajami tradycyjnie przyjaznymi", co odczytywane jest jako dalsze szukanie sojuszników w obliczu izolacji.

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że dyplomatyczne zbliżenie obu reżimów widoczne jest od kilku lat. Szefowa północnokoreańskiego MSZ Cze Son Hui odwiedzała Mińsk dwukrotnie w ostatnim czasie - w lipcu 2024 roku oraz w październiku ubiegłego roku. Wpływowa siostra przywódcy KRLD, Kim Jo Dzong, ujawniła wcześniej w oświadczeniu, że strona białoruska "przynajmniej od dwóch lat" zabiegała o spotkanie na najwyższym szczeblu. Według komentatorów propozycja spotkania mogła paść już we wrześniu ubiegłego roku podczas parady wojskowej w Pekinie, gdzie Łukaszenka spotkał się z Kimem.

Łukaszenka rządzi nieprzerwanie od 1994 roku, a ostatnie zmiany prawne umożliwiły mu sprawowanie władzy do 2030 roku.

Opracowała Paulina Borowska / AM

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SERGEI ILNITSKY/PAP

Udostępnij:
Tagi:
BiałoruśKorea PółnocnaAlaksandr Łukaszenka
