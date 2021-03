"Chcieli sprawdzić, jak to jest kogoś zabić". Nowe informacje o przeszłości zamachowców z Brukseli

Bracia z kryminalną przeszłością

Bracia El Bakraoui już przed zamachem byli znani policji z działalności przestępczej. Brahima w 2010 r. skazano za ostrzelanie policji z kałasznikowa, ale w 2015 roku wypuszczono na zwolnienie warunkowe. Poleciał do Turcji, tam miejscowe władze, podejrzewające go o próbę przedostania się do Syrii, zatrzymały go i deportowały z powrotem o Europy. W Belgii nie został powtórnie zatrzymany.