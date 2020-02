Nie chcieli dopuścić do głosowania w parlamencie. Starli się z siłami bezpieczeństwa

W Bejrucie doszło we wtorek do starć sił bezpieczeństwa z protestującymi. Antyrządowi demonstranci nie chcieli dopuścić deputowanych i urzędników do parlamentu na głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. W centrum stolicy Libanu wobec rzucających kamieniami protestujących użyto armatek wodnych i gazu łzawiącego.