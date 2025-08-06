Logo strona główna
Świat

Będzie spotkanie Trumpa z Putinem i Zełenskim? Są warunki

Donald Trump
Trump: jestem bardzo rozczarowany Putinem, zamierzam skrócić 50 dni, które mu dałem
Źródło: Reuters/TVN24
Jest szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - oświadczył w środę Donald Trump. Wcześniej tego dnia rzeczniczka Białego Domu przekazała, że Trump jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O warunkach takiej rozmowy mówił sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Donald Trump odpowiadając w środę na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, powiedział, że strona amerykańska przeprowadziła "bardzo dobre" rozmowy z rosyjskim przywódcą. W środę z Putinem w Moskwie spotkał się wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. - Jest szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem Władimirem Putinem - stwierdził Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział też nałożenie tzw. sankcji wtórnych na kolejne kraje kupujące ropę z Rosji. Wcześniej zwiększył taryfy na towary z Indii o 25 procent do poziomu 50 procent. Nie wykluczył nałożenia podobnych ceł na Chiny.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Rubio o warunkach

- To był dobry dzień, ale pozostaje dużo pracy do wykonania - powiedział w telewizji Fox Business sekretarz stanu Marco Rubio. odnosząc się do wizyty w Moskwie prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa. Rubio zaznaczył, że dokładne daty możliwego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją nie były omawiane.

- Myślę jednak, że mamy teraz lepsze pojęcie dotyczące warunków, na których Rosja byłaby gotowa do zakończenia wojny. Teraz musimy porównać to z tym, co głównie Ukraińcy, ale też europejscy sojusznicy, są gotowi zaakceptować - podkreślił.

Donald Trump i Marco Rubio
Donald Trump i Marco Rubio
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

- Po raz pierwszy za czasów tej administracji mamy konkretne przykłady tego, co chce Rosja, by zakończyć wojnę - dodał. Podkreślił, że główne warunki zakończenia wojny będą dotyczyły terytorium. Rubio zaznaczył, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy będą musieli iść na pewne ustępstwa.

Szef dyplomacji USA podkreślił, że jeśli uda się zbliżyć stanowiska Rosji i Ukrainy, może dojść do spotkania Trumpa z Zełenskim i Putinem. Poinformował, że w ciągu najbliższych kilku dni Trump może porozmawiać z Putinem, ale na razie taki telefon nie jest zaplanowany.

"Prezydent jest otwarty"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała wcześniej w środę, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

- Jak powiedział dziś prezydent Trump, podczas spotkania specjalnego wysłannika Witkoffa z prezydentem Putinem poczyniono wielkie postępy. Rosjanie wyrazili chęć spotkania się z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim. Prezydent Trump chce zakończyć tę brutalną wojnę - powiedziała Leavitt, cytowana między innymi przez Fox News.

Miliard dolarów na sprzęt wojskowy. Szef NATO rozmawiał z Zełenskim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miliard dolarów na sprzęt wojskowy. Szef NATO rozmawiał z Zełenskim

Według reportera stacji Petera Doocy'ego, omawiane są potencjalne miejsca spotkania na szczycie, do którego mogłoby dojść w przyszłym tygodniu, na przykład w Szwajcarii lub na Bliskim Wschodzie. Doocy zastrzegł jednak, że Trump chce spotkać się tylko, jeśli spotkanie miałoby doprowadzić do końca wojny. Reporter ocenił, że ostatecznie do szczytu może nie dojść.

Doniesienia te potwierdziło również CNN. Według źródeł tej stacji, plan zakłada najpierw spotkanie Trumpa z Putinem, a potem szczyt z udziałem trzech przywódców. Jeden z rozmówców CNN zastrzegł jednak, że z powodów logistycznych i konieczności dodatkowych negocjacji spotkanie w przyszłym tygodniu może być trudne do przygotowania.

Trump "powiedział przywódcom, że zamierza spotkać się z Putinem i Zełenskim"

Jak doniósł wcześniej "New York Times", Trump miał ujawnić plany spotkania z rosyjskim przywódcą w rozmowie z europejskimi przywódcami. W planowanych spotkaniach mieliby uczestniczyć tylko Trump, Putin i Zełenski, nie przewidziano udziału innych liderów. Jeden z rozmówców gazety, zaznajomiony z przebiegiem rozmowy, zaznaczył, że Europejczycy zdawali się zaakceptować plan Trumpa.

Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Źródło: EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT 

"Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć"

Nie wiadomo, czy Putin albo Zełenski zgodzili się na pomysł amerykańskiego przywódcy. Jednak Zełenski brał udział w środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z europejskimi liderami. Po rozmowie Zełenski oświadczył, że wojna musi się zakończyć, a jej zakończenie musi być uczciwe. Stwierdził też, że presja na Rosję działa, a Rosja jest bliżej zaakceptowania zawieszenia broni.

"Nasze wspólne stanowisko z partnerami jest absolutnie jasne: wojna musi się zakończyć. I musi to być uczciwe zakończenie. W rozmowie brali również udział liderzy europejscy i jestem wdzięczny każdemu z nich za wsparcie. Omówiliśmy to, co zostało przedstawione w Moskwie" - poinformował Zełenski.

Człowiek Trumpa spotkał się z Putinem. Strony "wymieniły sygnały"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Człowiek Trumpa spotkał się z Putinem. Strony "wymieniły sygnały"

Jak podał dziennik "New York Times", w rozmowie uczestniczyli też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Według agencji AFP, która powołuje się na ukraińskie źródła, w środowej rozmowie uczestniczył również prezydent Finlandii Alexander Stubb. Ze strony amerykańskiej brali w niej udział - oprócz Trumpa - wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik prezydencki Steve Witkoff, który składa wizytę w Moskwie. Trump ocenił, że spotkanie Witkoffa z Putinem było bardzo produktywne i przyniosło duże postępy. Powiadomił, że przekazał najnowsze informacje europejskim sojusznikom. "Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć i będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach i tygodniach" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

OGLĄDAJ: Zbrodnie Putina
pc

Zbrodnie Putina

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akw, momo/kab

Źródło: New York Times, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

TAGI:
Donald TrumpUSAWołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinRosja
