Będzie pełnił stanowisko, o które starał się Hołownia

Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło decyzję o powołaniu Barhama Ahmeda Saliha na nowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Były wicepremier Iraku został powołany na pięcioletnią kadencję.

"Salih zastąpi Filippo Grandiego z Włoch, wobec którego Sekretarz Generalny wyraził ogromną wdzięczność za jego przywództwo i niestrudzone wysiłki na rzecz ochrony uchodźców, osób przesiedlonych i bezpaństwowców" - przekazało biuro prasowe Guterresa.

Barham Salih Źródło: GIAN EHRENZELLER/EPA/PAP

W komunikacie czytamy, że "pełniąc funkcję prezydenta Iraku (w latach 2018-2022) i mając za sobą ponad trzy dekady służby rządowej w Iraku i regionie Kurdystanu, Salih wnosi ze sobą wysokie doświadczenie dyplomatyczne, polityczne i administracyjne, w tym zdolność do współpracy z instytucjami międzynarodowymi i regionalnymi, a także wnosi wizję i doświadczenie w zakresie praw człowieka i pomocy humanitarnej".

Salih dwukrotnie pełnił funkcję premiera rządu regionalnego Kurdystanu oraz wicepremiera Iraku, pełniąc jednocześnie funkcję ministra planowania.

Hołownia: wybór Saliha zaskoczył wszystkich

O to stanowisko ubiegał się między innymi Szymon Hołownia, który do niedawna był marszałkiem Sejmu. W połowie września poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

W połowie listopada Hołownia był na tzw. krótkiej liście i uchodził za jednego z trzech głównych kandydatów na to stanowisko. O funkcję UNHCR ubiegało się kilkunastu kandydatów, w tym m.in. prezes firmy IKEA Jesper Brodin.

Hołownia skomentował w piątek na Facebooku decyzję sekretarza generalnego ONZ wskazującą Irakijczyka. Według niego, wybór Saliha na to stanowisko jest "zaskoczeniem dla chyba wszystkich w ONZ, w środowisku NGO, i w samym UNHCR", gdyż - jak podkreślił - kandydat ten uczestniczył w kampanii "w dość ograniczony sposób (głównie zdalnie)". Jak zauważył, Irak nie jest nawet stroną Konwencji o statusie uchodźców z 1951 r., która jest fundamentem mandatu UNHCR.

