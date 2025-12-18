Logo strona główna
Świat

Będzie pełnił stanowisko, o które starał się Hołownia

Barham Salih
"Fakty" TVN: wszystko wskazuje na to, że Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców będzie były prezydent Iraku Barham Salih
Źródło: TVN24
Sekretarz generalny Antonio Guterres z zadowoleniem przyjął decyzję Zgromadzenia Ogólnego ONZ o wyborze Irakijczyka Barhama Saliha na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). O tę funkcję ubiegał się między innymi były marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło decyzję o powołaniu Barhama Ahmeda Saliha na nowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Były wicepremier Iraku został powołany na pięcioletnią kadencję.

"Salih zastąpi Filippo Grandiego z Włoch, wobec którego Sekretarz Generalny wyraził ogromną wdzięczność za jego przywództwo i niestrudzone wysiłki na rzecz ochrony uchodźców, osób przesiedlonych i bezpaństwowców" - przekazało biuro prasowe Guterresa.

Barham Salih
Barham Salih
Źródło: GIAN EHRENZELLER/EPA/PAP

W komunikacie czytamy, że "pełniąc funkcję prezydenta Iraku (w latach 2018-2022) i mając za sobą ponad trzy dekady służby rządowej w Iraku i regionie Kurdystanu, Salih wnosi ze sobą wysokie doświadczenie dyplomatyczne, polityczne i administracyjne, w tym zdolność do współpracy z instytucjami międzynarodowymi i regionalnymi, a także wnosi wizję i doświadczenie w zakresie praw człowieka i pomocy humanitarnej".

Salih dwukrotnie pełnił funkcję premiera rządu regionalnego Kurdystanu oraz wicepremiera Iraku, pełniąc jednocześnie funkcję ministra planowania.

Hołownia: wybór Saliha zaskoczył wszystkich

O to stanowisko ubiegał się między innymi Szymon Hołownia, który do niedawna był marszałkiem Sejmu. W połowie września poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

W połowie listopada Hołownia był na tzw. krótkiej liście i uchodził za jednego z trzech głównych kandydatów na to stanowisko. O funkcję UNHCR ubiegało się kilkunastu kandydatów, w tym m.in. prezes firmy IKEA Jesper Brodin.

Hołownia "ma plan na starość". "Komisarzem nie zostanę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia "ma plan na starość". "Komisarzem nie zostanę"

Polska

Hołownia skomentował w piątek na Facebooku decyzję sekretarza generalnego ONZ wskazującą Irakijczyka. Według niego, wybór Saliha na to stanowisko jest "zaskoczeniem dla chyba wszystkich w ONZ, w środowisku NGO, i w samym UNHCR", gdyż - jak podkreślił - kandydat ten uczestniczył w kampanii "w dość ograniczony sposób (głównie zdalnie)". Jak zauważył, Irak nie jest nawet stroną Konwencji o statusie uchodźców z 1951 r., która jest fundamentem mandatu UNHCR.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/EPA/PAP

Organizacja Narodów ZjednoczonychSzymon Hołownia
