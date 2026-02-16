Logo strona główna
Świat

Obama znów o kosmitach

Barack Obama
Barack Obama przypadkiem znalazł się na rodzinnych zdjęciach
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
"Podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent USA Barack Obama. Uciął tym samym spekulacje po swojej wcześniejszej wypowiedzi, gdy stwierdził, że kosmici "są prawdziwi".

"Statystycznie wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Ale odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, że odwiedzili nas kosmici, jest znikome, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt" - napisał w niedzielę były prezydent USA Barack Obama we wpisie na swoim koncie na Instagramie.

"Naprawdę!" - zapewnił polityk.

Barack Obama
Barack Obama
Źródło: JUSTIN MERRIMAN/EPA/PAP

Skomentował swoją wypowiedź z podcastu

Słowa Obamy były komentarzem dotyczącym jego wypowiedzi z sobotniego wywiadu w podcaście Bryana Tylera Cohena. Podczas "rundy błyskawicznej" pytań, gospodarz zapytał byłego prezydenta, czy kosmici istnieją naprawdę, na co Obama odpowiedział twierdząco.

Czy kosmici istnieją? Obama odpowiada

Czy kosmici istnieją? Obama odpowiada

BIZNES
Tak rodził się mit. "Szokująca prawda" po śledztwie Pentagonu

Tak rodził się mit. "Szokująca prawda" po śledztwie Pentagonu

- Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w (...) Strefie 51 - powiedział - powiedział Obama, odnosząc się do bazy wojskowej w Nevadzie, gdzie według popularnej spiskowej teorii przechowywane są zwłoki istot pozaziemskich.

- Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał.

Wypowiedź byłego prezydenta - której nie rozwinął w wywiadzie - wywołała zdziwienie komentatorów. W niedzielę Obama tłumaczył, że odpowiedział w ten sposób, bo "starał się trzymać ducha" konwencji szybkich pytań i odpowiedzi.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Bartłomiej Plewnia/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Barack ObamaKosmos
