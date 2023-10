Jedzenie takiego mięsa znacząco zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2. Nowe badania

- Wyniki naszego badania podkreślają znaczenie wytycznych dotyczących diety, zgodnie z którymi spożycie czerwonego mięsa należy ograniczać - ocenił, cytowany na łamach "The Guardian", Xiao Gu, główny autor pracy opublikowanej w czwartek w "American Journal of Clinical Nutrition".

Spożycie czerwonego mięsa a ryzyko cukrzycy typu 2

Jak wskazują autorzy pracy, spożywanie czerwonego mięsa podnosi ryzyko zachorowania na cukrzycę, nawet jeśli nie konsumuje się go codziennie. Wystarczy do tego spożycie na poziomie około dwóch razy w tygodniu. - Biorąc pod uwagę nasze ustalenia oraz wyniki wcześniejszych prac innych naukowców, rozsądnym limitem dla osób pragnących zoptymalizować swoje zdrowie i dobre samopoczucie byłoby spożywanie jednej porcji czerwonego mięsa tygodniowo - skomentował na łamach "The Guardian" profesor Walter Willett, jeden z autorów badania.

Zachorowalność na cukrzycę na świecie i w Polsce

Jak wskazuje opublikowany we wrześniu raport autorstwa Aging Analytics Agency , zajmującej się analizowaniem danych w opiece zdrowotnej, globalnie na cukrzycę cierpi 537 mln osób. Około 40 procent z nich pozostaje niezdiagnozowane. W Polsce cukrzyca dotyka około trzech milionów osób, z których jedna trzecia nie zdaje sobie sprawy z choroby - wynika z rządowych danych. Co sprawia, że odsetek niezdiagnozowanych jest tak duży?

Objawy cukrzycy nie zawsze są oczywiste. - Ludzie przypisują objawy innym rzeczom (...). Myślą na przykład, że wstają w nocy, aby pójść do toalety, ponieważ po prostu trochę się już starzeją. Objawy te są trudne do zauważenia przy zabieganym trybie życia, a to oznacza, że niektórzy mogą żyć z tym schorzeniem nawet 10 lat, zanim zostaną zdiagnozowani – ocenia Esther Walde, starszy doradca kliniczny Diabetes UK, opisując na łamach "The Independent" mniej oczywiste symptomy.