Trump chciał się z nim spotkać, Kim Dzong Un odpalił rakiety

Jak podała w środę reżimowa agencja prasowa Korei Północnej (KCNA), kilka pocisków manewrujących zostało wystrzelonych nad Morzem Żółtym, u zachodniego wybrzeża Korei Północnej i były w powietrzu przez ponad dwie godziny.

KCNA zacytowała wysokiego rangą urzędnika Pjongjangu, nadzorującego test. Twierdził on, że osiągnięto "znaczące sukcesy" w rozwijaniu północnokoreańskich "sił nuklearnych" jako militarnego środka odstraszania.

Władze Korei Południowej poinformowały, że we wtorek wojsko wykryło pociski manewrujące na morzu na zachód od Korei Północnej.

Trump jako pierwszy dostał takie odznaczenie

Pjongjang przeprowadził kolejny test rakietowy na dzień przed wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Korei Południowej, gdzie odbywa się szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Prezydent USA wygłosił tam przemówienie.

Trump spotkał się też z prezydentem Korei Południowej Li Dze Mjungiem. Przywódca USA w muzeum narodowym Korei Południowej otrzymał Wielki Order Mugunghwa, najwyższe odznaczenie państwowe "w uznaniu jego wkładu w pokój na Półwyspie Koreańskim" - poinformowała południowokoreańska kancelaria prezydenta. To pierwszy prezydent USA, który otrzymał to wyróżnienie.

Trump spotka się z Xi Jinpingiem

W czwartek natomiast Trump ma spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Będzie to pierwsze takie spotkanie od 2019 r. Ma ono przynieść przełom w eskalującej wojnie handlowej, w ramach której Pekin ograniczył eksport metali ziem rzadkich, a Waszyngton zagroził nałożeniem 100-procentowych ceł na chińskie towary. Mimo napięć negocjatorom udało się wypracować wstępne ramy porozumienia, co wywołało euforię na światowych giełdach.

Prezydent USA wyraził duży optymizm co do wyniku rozmów z Xi. - Myślę, że skończymy z bardzo mocną umową handlową. Obaj będziemy zadowoleni - zapowiedział w ubiegłym tygodniu.

Trump: bardzo dobrze dogaduję się z Kim Dzong Unem

Jeszcze kilka dni temu Trump, zapytany przez reporterów możliwość spotkania z Kim Dzong Unem, odparł: "Chciałbym, on wie, że tam jedziemy".

Podkreślał dobre relacje z północnokoreańskim przywódcą, z którym ostatni raz spotkał się w 2019 roku, podczas swojej pierwszej kadencji. - Bardzo dobrze się z nim dogaduję - stwierdził prezydent USA.

Donald Trump nie wykluczył możliwości przedłużenia swojej azjatyckiej podróży w celu spotkania z przywódcą Korei Północnej. Później jednak, po doniesieniach medialnych o testach rakietowych, stwierdził, że może wrócić do Azji "w niedalekiej przyszłości" na rozmowy z Kimem.

