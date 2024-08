"Wielki skandal" w szpitalu. Co robiła 13-latka z wiertarką na sali operacyjnej

Jak podaje dziennik "Kronen Zeitung", 33-letni mężczyzna przeszedł pilną operację głowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Grazu po wypadku, do którego doszło w lesie na terenie kraju związkowego Styria w styczniu tego roku. Podczas operacji na sali rzekomo była obecna 13-letnia córka chirurga. Prokuratura wszczęła dochodzenie po tym, jak otrzymała anonimowe zawiadomienie w kwietniu. W kolejnym miesiącu szpital w Grazu zwolnił chirurga i innego specjalistę w następstwie wewnętrznego dochodzenia. "Kronen Zeitung" nagłośnił sprawę w czerwcu.

13-latka na sali operacyjnej

Według austriackiego dziennika sam pacjent o udziale 13-latki w operacji dowiedział się z mediów. Policja poinformowała go pół roku po zdarzeniu - w lipcu, zaś władze przekazały później, że mężczyzna jest świadkiem w prowadzonym dochodzeniu. - Leżysz tam. Poszkodowany, nieprzytomny. I stajesz się królikiem doświadczalnym. Nie można tego ująć inaczej - stwierdził prawnik 33-latka, Peter Freiberger, cytowany przez lokalne media.

Skandal w Austrii. Ekspert o "wierceniu w kościach" przez dzieci

Jak podkreślił, szpital do tej pory nie skontaktował się z jego klientem. Prawnik domaga się odszkodowania za doznany "ból i cierpienie" od wszystkich osób obecnych na sali operacyjnej. Manfred Bogner, specjalista chirurgii urazowej, w rozmowie z ServusTV przyznał z kolei, że "nie rozumie, jak ktoś mógł wpaść na pomysł" zaangażowania dziecka w operację. - Sala operacyjna należy do ludzi, którzy wykonują tam swoją pracę, i do nikogo innego. A dziecku nie powinno się dawać wiertarki i pozwalać wiercić w kościach ciężko rannej osoby - zaznaczył ekspert.