Brudne klapki mogą sparaliżować gospodarkę. Australia apeluje, by przed powrotem z wakacji porzucić obuwie

Na południowej półkuli zima w pełni - mieszkańcy Australii , żeby uciec przed zimnem chętnie odwiedzają indonezyjską wyspę Bali. Popularność tego kierunku turystycznego jest powodem wielu zmartwień dla australijskich służb, które - jak donoszą dziennikarze CNN - obawiają się, że turyści spowodują przeniesienie szalejącej w Indonezji epidemii pryszczycy do Australii. Główny weterynarz tego kraju, Mark Schipp cytowany przez amerykańską stację informacyjną ocenia, że doszłoby do "gospodarczej katastrofy": konieczności przeprowadzenia masowego uboju zwierząt i zamknięcia dochodowego eksportu wołowiny.

Skąd te obawy? W tym tygodniu na wyspie Bali potwierdzono pierwsze przypadki pryszczycy. Choroba nie jest groźna dla ludzi, ale stanowi olbrzymie zagrożenie dla bydła, owiec, świń, kóz i wielbłądów. U zakażonych zwierząt pojawiają się bolesne pęcherze, które uniemożliwiają im chodzenie i jedzenie, co prowadzi do śmierci. CNN przekazuje, że według Australijczyków, ewentualny wybuch epidemii mógłby kosztować kraj straty szacowane na 80 miliardów australijskich dolarów.

Turysto, nie zabieraj klapek do samolotu

Problem jednak w tym, że na Bali zazwyczaj turyści nie chodzą w butach, tylko klapkach, sandałach i popularnych "japonkach”. Obuwie to, przed powrotem z wakacji jest pakowane do bagażu i wraz z bakteriami może przedostać się do kraju. Żeby do tego nie doszło australijskie władze zachęcają rodaków do pozostawiania obuwia używanego w czasie wakacji w obcym państwie.