"Obrzydliwe, haniebne" nagranie. Pielęgniarka i pielęgniarz zawieszeni w obowiązkach

Na nagraniu, które na platformie TikTok opublikował użytkownik Max Veifer, twierdzący, że pochodzi z Izraela, zarejestrowano jego rozmowę z mężczyzną i kobietą w odzieży medycznej. - Jestem tak wściekły, że jesteś z Izraela... w końcu zostaniesz zabity i pójdziesz (do piekła) - mówi mężczyzna do autora filmu. - To kraj Palestyny, nie twój - dodaje kobieta w fartuchu. Pytana, dlaczego mężczyzna miałby zostać zabity, odpowiada wulgaryzmami.