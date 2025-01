Burza o kostiumy kąpielowe

W komentarzach pod wpisem BMLC rozpętała się dyskusja, w której wielu użytkowników zwracało uwagę na nierówne traktowanie. "Jeśli ci się nie podoba, to nie patrz" - napisał jeden internauta. "Tak długo jak praktyczność i bezpieczeństwo są brane pod uwagę, nie powinno być niczyją sprawą, w czym wygodnie mi się pływa" - dodał inny. Pojawiły się też komentarze przychylne zakazowi. "Chodzi o zasady. Nie podobają ci się? To pływaj i obnażaj się gdzieś indziej" - oceniła kolejna z osób. Post BMLC został od tego czasu jednak usunięty.

Komentując całą sprawę w rozmowie z "Guardianem" socjolożka prof. Lauren Rosewarne stwierdziła, że w Australii od lat w debacie publicznej trwają dyskusje na temat odpowiednich strojów kąpielowych, głównie dla kobiet, co nie jest obecne w przypadku mężczyzn. - W jakiś sposób to na kobietach spoczywa odpowiedzialność, by nie wzbudzać pożądania w mężczyznach (...). Zrzucamy więc odpowiedzialność za moralność na barki kobiet - oceniła. - Nie wszystko jest seksualne tylko dlatego, że tak to postrzegasz - dodała.