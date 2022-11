"Boska interwencja". Bus z zakonnicami omal nie spadł ze skarpy, gdy kierująca wcisnęła gaz zamiast hamulca

Sanitariusze obecni na miejscu wypadku powiedzieli, iż fakt, że samochód nie spadł ze skarpy, ale zatrzymał się na pniu, może świadczyć o "boskiej interwencji". Z informacji przekazanych przez stację telewizyjną Nine News wynika, że grupa zakonnic w wieku od 82 do 100 lat wracała z jednodniowej wyprawy do Schoenstatt Sisters of Mary Institute w miejscowości Mulgoa.