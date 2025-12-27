Logo strona główna
Świat

Atak w Izraelu. Dwie osoby nie żyją

Zamach w izraelskim mieście Bet Szean. Nie żyją dwie osoby
Atak w Izraelu. Zginęły dwie osoby
Źródło: Reuters
Dwie osoby zginęły w atakach z użyciem samochodu i noża w północnym Izraelu. Według służb sprawcą miał być Palestyńczyk, który nielegalnie przedostał się do kraju z Zachodniego Brzegu.

Do zdarzenia doszło w piątek. Sprawca samochodem staranował 68-letniego pieszego w izraelskim mieście Bet Szean, a następnie zaatakował nożem 17-latkę w pobliżu kibucu Ein Harod - podała policja. Według służb ratunkowych w ataku został ranny 16-latek.

Sprawca miał użyć samochodu swego pracodawcy
Sprawca miał użyć samochodu swego pracodawcy
Źródło: Reuters

Jak poinformowała policja, napastnik został zaatakowany przez cywila w pobliskim mieście Afula i przewieziony do szpitala. Cytowany przez CNN rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) przekazał, że według wstępnych ustaleń "terrorysta jest nielegalnym rezydentem, który przedostał się na terytorium Izraela kilka dni temu".

Media podawały, że napastnik - 37-letni Ahmad Abu al-Rub - pochodzi z miejscowości Kabatija, leżącej w północnej części Zachodniego Brzegu. Publiczny nadawca Kan powiadomił, że przez pewien czas pracował nielegalnie w Izraelu. Do ataku miał użyć samochodu swojego pracodawcy.

Spór o statek powiązany z izraelską armią. Związkowcy nie wykluczają strajku

Spór o statek powiązany z izraelską armią. Związkowcy nie wykluczają strajku

Izrael odpowiada na potępienie. "Rządy innych państw nie będą ograniczać prawa Żydów"

Izrael odpowiada na potępienie. "Rządy innych państw nie będą ograniczać prawa Żydów"

Reakcja Izraela. Wkracza wojsko

Jak podaje CNN, krótko po zdarzeniu izraelski minister obrony Israel Kac nakazał izraelską operację wojskową w rodzinnym mieście podejrzanego.

W cytowanym przez stację oświadczeniu przekazał, że polecił IDF "podjąć zdecydowane i natychmiastowe działania w celu zlokalizowania i udaremnienia działań terrorystów oraz ich infrastruktury". Dodał też, że "każdy, kto wspiera terroryzm lub sponsoruje go i wspiera, zapłaci pełną cenę".

Siły Obronne Izraela poinformowały na platformie X, że rozpoczęły działania we wskazanej miejscowości. Jak zaznaczono, żołnierze "obecnie prowadzą szczegółowe poszukiwania operacyjne w miejscu zamieszkania terrorysty".

Brytyjski "The Guardian" przypomina z kolei, że według ONZ między 7 października 2023 roku a 17 października 2025 roku na Zachodnim Brzegu zginęło ponad 1000 Palestyńczyków - głównie w operacjach sił bezpieczeństwa, a częściowo w wyniku przemocy ze strony osadników. W tym samym okresie w atakach palestyńskich zginęło 57 Izraelczyków.

pc

"Co drugi Palestyńczyk stracił kogoś z najbliżej rodziny". Jak powstrzymać rozlew krwi?

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: CNN, PAP, "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

