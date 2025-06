Atak USA na Iran. MSZ o sytuacji Polaków, jest apel

Iran odpowiedział po ataku USA. Rakiety przedarły się przez obronę Izraela. Relacja Jacka Tacika (22.06.2025 r.)

Kluczowe fakty: Od ataku Izraela na Iran 13 czerwca niemal każdego dnia trwa wymiana ognia między stronami. Stany Zjednoczone przeprowadziły w niedzielę atak bombowy na irańskie ośrodki nuklearne.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma dotychczas żadnych informacji o jakimkolwiek poszkodowanym obywatelu Polski.

Na niedzielę planowany jest ostatni etap ewakuacji obywateli Polski z Bliskiego Wschodu.

W niedzielę rano czasu polskiego prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na obiekty nuklearne w Iranie w Fordo, Natanz i Isfahanie. Iran zaatakował natomiast Izrael, w wyniku czego rannych ma być 27 osób.

Izrael. Skutki ataku Iranu na Tel Awiw (22.06.2025 r.) Źródło: PAP/EPA/ABIR SULTAN

Rzecznik MSZ o sytuacji Polaków na Bliskim Wschodzie

- Nie mam żadnych informacji o tym, żeby jakikolwiek obywatel Polski poniósł uszczerbek, został ranny, w jakikolwiek sposób poszkodowany - poinformował na niedzielnym briefingu rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Rzecznik przekazał również, że Izrael, który na krótko otworzył swoją przestrzeń powietrzną, zamknął ją ze względu na zagrożenie. Wroński powtórzył też apel polskich służb w sprawie wyjazdów w rejon Bliskiego Wschodu. - Sytuacja jest niestabilna, nieustannie powtarzamy, że w ten rejon nie należy się udawać i jeśli można, to należy go jak najszybciej opuścić - podkreślił.

Tel Awiw, Izrael (22.06.2025) Źródło: ATEF SAFADI/EPA/PAP

Ewakuacja obywateli Polski

Jak dodał, MSZ ma nadzieję, że w niedzielę do Polski przybędzie ostatnia grupa ewakuowanych obywateli, którzy znaleźli się w Izraelu. - W związku z obecną sytuacją ewakuację zrządziły również Stany Zjednoczone - powiedział.

W sobotę wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys przekazała, że jest jeszcze grupa około 40 Polaków, którzy mogliby skorzystać z lotu do Polski planowanego na niedzielę.

Podała, że do tej pory z Izraela ewakuowanych zostało ponad 250 osób, spośród których do 65 wróciło do kraju w czwartek samolotem wojskowym, a 154 osoby lotem realizowanym w środę. Podziękowała za współpracę Ministerstwu Obrony Narodowej i Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodała, że kilkunastu polskich obywateli opuściło Izrael na pokładzie samolotów należących do innych państw.

